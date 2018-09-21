退歐談判再現僵局 英鎊重挫1.5%

在奧地利薩爾斯堡舉行的為期兩天的峰會於周四結束，沒有取得任何進展。歐盟領導人要求英國首相梅重新制定計劃，並以下月為限拿出新方案。

9 月 21 日周五晚間，英國首相梅在唐寧街發表有關退歐的講話，可見梅姨在退歐立場上依然強硬，令退歐談判再現僵局。

首相梅在講話中表示，達成退歐協議在兩個問題上與歐盟仍有很大分歧。

在經濟關繫上，歐盟只給我們提供了兩個選項。歐盟提供的第一個選項意味著我們需要遵守所有歐盟規則，這將是對我們公投結果的嘲弄；第二個選項是自貿協議。

根據歐盟的提議，愛爾蘭實際上仍將留在關稅同盟，這要更加糟糕，英國議會已經拒絕了這一提議。

歐盟應該清楚，我不會分裂我們的國家或是不尊重公投結果。

我們提議第三個選項，這是保護就業最好的方式。

無協議好過一個壞協議。最好的結果就是有脫歐協議。

談及英國和歐盟雙方目前最為關注的愛爾蘭硬邊界問題，梅表示，將永遠不會同意愛爾蘭海域有邊界，沒有一位英國首相會同意這一點。「我們都同意需要後備計劃，退歐協議必須包括愛爾蘭後備計劃。我們必須也仍將繼續為無協議退歐做準備。若達不成協議，我們將盡一切努力避免愛爾蘭出現硬邊界。」

梅還表示，英國現在面臨僵局。歐洲理事會 Tusk 稱英國的方案會削弱單一市場，但是他並未解釋將如何削弱單一市場。梅表示，簡單拒絕對方的建議，但又不給出具體理由和應對方案，這是不可接受的；英國願意聽聽歐盟的備選方案。

講話過後，英鎊兌美元跌幅擴大，由講話前的 0.9% 擴大至 1.5%，創十個月來最大單日跌幅，報 1.3071，自英國首相講話以來累計下跌逾 60 點。同時，歐元兌英鎊上漲 1.2%，刷新兩周高位至 0.8985。

英鎊隱含波動率跳升，創今年 1 月份來最大升幅。

英國 10 年期公債殖利率日內跌 2.2 個基點，報 1.564%。

在歐盟峰會上「遭羞辱」後 首相梅的退歐計劃又被英國媒體「群嘲」

在退歐問題上一直態度強硬的梅姨似乎遇到了對手。

據路透社、衛報等多家媒體報導，歐盟領導人在薩爾斯堡舉行的非正式會議上對英國首相特雷莎 · 梅警告稱，若她在 11 月之前仍不在貿易及愛爾蘭邊界議題上做出讓步，他們就將準備應對英國無協議退歐的情形。

據報導，以歐洲理事會 Tusk 和法國總統馬克龍為首的歐盟領導人回絕了首相梅的「契克斯」（Chequers）退歐計劃，稱這「不會奏效」。

不過，歐盟領導人還是表示，下月將會力爭達成英國脫歐協議。

在歐盟峰會上「遭羞辱」後，契克斯計劃又被包括英國鏡報、衛報、泰晤士報、英國《金融時報》、英國廣播公司 BBC、太陽報在內的多家英國媒體紛紛宣判了死刑。

英國媒體紛紛採用了「梅被羞辱了」、「首相尷尬遭拒」這樣的字眼來報導這場會談。還有多家英國報紙在頭版用了一張路透的照片，當中顯示特雷莎 · 梅穿着一件紅色上裝站在一邊，顯然被一群穿着西裝的歐盟領導人晾在一旁。

（圖片來源：路透社）

英國鏡報還在頭條寫上赫然大字：「你的退歐方案已經失敗」。

不過，強硬的梅姨可能也不是這麼容易被打敗的。據 BBC 消息，英國首相將表示，儘管她的契克斯計劃被歐盟領導人拒絕，她不會改變退歐方針。

BBC 報導稱，英國首相今日將在唐寧街就英國退歐談判發表聲明，料不會改變退歐方針。有關退歐的講話原定於 12:45 GMT（北京時間 20:45）開始，不過因技術性問題推遲。

梅對於英國退歐立場一直非常堅持。上周，梅發表強硬言論，力推自己的「軟退歐」計劃，否則英國將無協議退歐。

英國退歐到底有無協議 10 月見分曉

2018 年 7 月，英國首相梅在首相鄉村官邸契克斯別墅會談後制定一份「脫歐」藍圖，獲稱「契克斯計劃」。契克斯計劃意在英國在退歐後與歐盟共享一個通用準則手冊，以避免愛爾蘭邊境的關稅檢查。

歐盟領導人認為契克斯計劃將破壞單一市場，給予英國企業競爭優勢，並對歐盟產生威脅。而梅則堅稱，在確保貿易暢通無阻和不出現愛爾蘭硬邊界方面，契克斯計劃是唯一可靠的提議。

英國和歐盟面臨着 10 月份的最終期限，他們需要在此之前解決一直處於僵局的愛爾蘭邊境問題，雙方希望屆時退歐談判取得重大進展，以便雙方都能在 11 月的特別英退峰會上達成協議做好足夠的準備。

英國退歐的最後期限在 2019 年 3 月 29 日。如果屆時英國政府與歐盟仍然無法達成具體的協議，英國將要不得不「無協議退歐」。「無協議退歐」意味著英國將成為歐盟以外的「第三國」，但雙方沒有具體的退歐協議，也沒有對未來關係的政策框架。

今日，受退歐消息影響，英鎊兌美元走低，日內跌幅一度擴大至超 0.9%，現報 1.3150，抹去了前一日的大部分漲幅。周四，受零售數據喜人提振，英鎊兌美元達到了兩個月高點 1.3297。