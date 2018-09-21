熱情擁抱風險：投資者大售美元、美債

《彭博社》報導，隨著全球具風險性的資產重新獲得動力，投資者開始拋售美債，使 10 年期美債殖利率飆升至近 7 年以來高點，同一時間，美元遭拋售，美元指數 20 日跌破 94。



美元指數 20 日下跌至 93.89，10 年期美債殖利率一度觸及 3.09%，為 5 月份以來的最高水平，最終收於 3.0664%，標普 500 指數則上漲至歷史新高 2930.75 點。

10 年期美債殖利率走勢 (白) 與彭博美元指數漲跌幅 (藍)

雖然利率上升通常會使推升貨幣，但投資者重新擁抱風險，使這種正向關係被打破。德意志銀行的 G10 外匯策略主管 Alan Ruskin 的指出，會出現這種情況的解釋很簡單，雖然強勁的美股和全球股市正在支撐殖利率，但投資者對新興市場貨幣和其他風險資產的需求正在損害美元。



Ruskin 在報告中寫道，「將兩者結合在一起，你就可獲得在美債殖利率提升下，美元卻走弱的情況。」



交易員再度提升美國聯準會將升息的預期，幾乎可確定下週將升息 1 碼，然而分析師和投資者仍懷疑升息是否會對陷入困境的美元提供強力支持。

投行 Jefferies 的全球外匯主管 Brad Bechtel 表示，市場焦點正逐漸轉向其他已開發國家，投資者密切關注這些國家的貨幣緊縮前景，從而削弱美元看漲的吸引力，使美元承受一些下行壓力。



挪威央行在 20 日調升隔夜利率 1 碼至 0.75%，為 7 年來首度升息。另一方面，瑞士央行 (SNB) 維持利率在 - 0.75%，並表示若瑞士法郎持續疲弱，央行將出手干預支撐該貨幣。

美元兌瑞士法郎走勢

除此之外，澳洲和瑞典正在考慮升息，歐洲央行 (ECB) 預計明年夏季可能會升息，美元可能在未來幾個月內持續承受壓力。



自 4 月中旬以來，美國強勁的經濟增長和市場避險需求，推升美元上漲約 5%。然而，由於新興市場動盪減緩和全球經濟增長穩固，美元自 8 月份的高點下跌近 2%。

20 日，英國公布 8 月銷售數據，月增 0.3%，優於預期的 - 0.3%，年增 3.3%，亦大幅高於預期的 2.3%，英鎊因此上揚。瑞典方面，分析師認為該國升息機率增家，美元兌英鎊和瑞典克朗皆下跌。