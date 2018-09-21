油價支撐+資金輪動 台塑四寶單日市值暴增1500億元

國際油價看回不回，台塑 (1301-TW) 四寶受惠產品報價有撐，加上擁有一貫化優勢，利差可望隨之放大，在市場資金輪動下，四寶今 (21) 日股價同步上攻，以收盤價來看，四寶總市值暴增近 1500 億元，總市值逼近 3.6 兆元。

今日台塑四寶全面上攻，其中做為集團獲利火車頭的台塑化 (6505-TW)，因可直接受惠油價上漲效益，股價表現續強，終場上漲 5.7%，收在 147 元；台化 (1326-TW) 也上漲近 5%，以 128 元作收，台塑、南亞 (1303-TW) 則分別上漲 3.5%、1.8%。

以收盤價來看，台塑化市值來到 1.4 兆，台化、台塑也分別來到 7500 億元、7480 億元，南亞則為 6780 億元，四寶單日市值暴增 1485 億元，市值衝上 3.58 兆元。

雖然因為美國總統川普認為國際油價過高，發推文要求 OPEC 立刻降價，導致 20 日油價下挫，其中布蘭特原油下跌 0.35 美元或 0.97%，每桶來到 78.63 美元。

不過分析師指出，10 月份煉油廠與石化廠年度第 2 波密集歲修，加上美國對伊朗石油出口禁令從 11 月正式開始，伊朗出口量估將大幅衰減，且 12 月將進入傳統冬季用油旺季，全球油品供需仍稍顯緊俏。

法人認為，台塑化第三季煉油價差已從低檔回升，受惠油價持續墊高、石化原料價格維持高檔，加上有 20 億元現金股利收入入帳，單季獲利可望維持逾 200 億元水準。