〈蘋果新機開賣〉高資費帶動營收成長 遠傳樂觀看待Q4營運

蘋果 iPhone XS、 iPhone XS Max 今 (21) 日上市，電信業大拚場，遠傳 (4904-TW) 送出頭香禮 iPhone XR 64G 手機，個人用戶事業群執行副總經理尹德洋指出，看好 3 天中秋連假銷售超過 1 萬支以上，遠傳評估，iPhone 新機上市，高資費將帶動營收成長，樂觀看待第 4 季營運表現。

尹德洋表示，今年預約登記以 iPhone XS Max 最熱烈，與市場知名分析師在先前的預測看法一致，尤其是大螢幕手機符合台灣消費者需求，預計將是銷售主力機款，iPhone 的用戶比例占月租客戶 3 成以上，一直呈現穩定成長的趨勢。

他說，根據遠傳觀察，iPhone 已成為長賣型機款，供貨量一直以來都呈現供不應求的狀態，依據內部統計，iPhone 8 銷量較 iPhone X 高；往年新機推出後，iPhone 都會針對既有機款調降價格，因此 iPhone 價格與機款呈現多元化，產品價格區間擴大，提供消費者更彈性的選擇，在市占表現上每年都持續穩定成長。

尹德洋表示，遠傳評估，iPhone 新機上市，高資費將帶動營收成長，樂觀看待第 4 季營運表現，樂觀預估，今年中秋 3 天連假，iPhone 銷售量持續增溫，應與去年表現差不多，銷售突破 1 萬支沒有問題。

資費部分，他指出，目前觀察，今年 iPhone 申辦資費以 1399 元最多，也是主力資費，另外，由於遠傳 999 方案多補貼 1000 元，且是首次提供 iPhone 手機千元以下雙飽，同樣看好 999 元資費。針對 499 用戶則是提供換約服務，不需繳違約金。

尹德洋表示，遠傳是業界唯一推出 36 個月合約方案的業者，主要是考量現在消費者換機時間拉長，因此獨家推出 36 個月的資費選擇，換算約為空機價 5.5 折。