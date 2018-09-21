〈桂盟營運展望〉桂盟首度啟動購併 4億元取得中國XMY公司 仍有多個購併案評估中

全球最大金屬鏈條廠桂盟 (5306-TW) 將展開首度對外購併同業的動作，該公司今 (21) 日董事會決議以 4 億元以內 (或等值外幣) 取得中國鏈條製造與服務商 XMY 公司 100% 股權，投資案預計於今年 11 月 1 日完成，且手中仍有多個購併案評估中。

桂盟發言人陳泳仁指出，XMY 為中國自行車、機車、汽車等鏈條及其配套部件的製造與服務商，桂盟為擴增產品多元性及提升生產效率，並與原有事業進行材料統購、技術整合等綜效提升，擬取得 XMY 公司 100% 股權，以完成產品佈局及效率提升。

XMY 公司目前與桂盟的客戶重疊性不高，以生產中國自行車及機車鏈條為主，且在中國有一個生產基地，可以加速提升桂盟的生產規模及產品佈局，擴展市場客戶規模。桂盟董事會決議併購的 XMY 公司的最近年度股東權益淨值折合新台幣 3.9 億元。

桂盟於去年併入汽車正時及車庫門系統，目前跨足自行車鏈條、機車傳動零配件、汽車正時系統及車庫門開門系統等事業，擁有全球 7 座生產基地與 8 個銷售服務據點。陳泳仁指出，未來將以鏈條為核心，再往自行車、機車及汽車產業做擴充，目前桂盟仍有兩個以上併購、投資案進行評估之中。

桂盟今年上半年財報營收為 26.38 億元，毛利為 10.91 億元，毛利率為 41.4%，年減 2.5 個百分點，稅後純益 5.08 億元，年增 19.2%，依除權後股本計算，每股純益為 4.04 元。桂盟第 2 季的毛利率 39.48%，年減 2.67 個百分點，稅後純益為 2.15 億元，年減 17.58%，單季每股純益為 1.7 元；法人預估桂盟下半年第 3 季及第 4 季毛利率可站回 40% 的水準。

桂盟累計 1-8 月營收為 34.21 億元，年增率為 6.17%。