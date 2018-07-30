公債殖利率再度飆升 日本央行月內第三次干預

周一，日本央行進行了本月第三次固定利率操作，今日以 0.100% 殖利率共買入 1.6 兆日元 10 年期公債。

路透社援引日本央行官員的話稱，今日的特別操作旨在達到日本央行將長期殖利率維持在 0% 左右的目標。

由於市場擔心日本央行可能會在今天和明天的會議上，改變其貨幣政策，十年期日本公債殖利率自 7 月 20 日以來上揚了兩倍多。

周一，10 年期日本公債殖利率一度躍升至 0.113％，創 2017 年 2 月以來最高。如果它保持在該水平，那將是自 2016 年 1 月以來的最高收盤價。20 年期日本公債殖利率升至 0.600%，為 2 月初以來最高。

野村證券表示，日本央行將宣布，保持零利率目標不變。

「日本央行顯然希望發出一個信號，即它將捍衛其十年期公債利率為零左右的目標，」 野村數量策略師 Takenobu Nakashima 說。他還表示：

市場現在已明確獲知了這一資訊，應該避免在周二結束為期兩天的會議時，測試日本央行的決心。

日本央行上周五的操作表明，其進行無限購買的頻率並不固定； 周一操作的主要目的是，消除它想引導殖利率走高的任何猜測，並防止日元走強。

不能排除日本央行決定在周二不採取任何行動的可能性，如果是這樣的話，日本公債的殖利率會跳水，考慮到這一風險，投資者無法繼續推高殖利率。

上周五午後，日本央行本月第二次進行固定利率購債操作，共買入 940 億日元 10 年期公債，試圖抑制因該行或將收緊貨幣政策預期而推動的債市殖利率急漲。當時，這一舉動引起了債匯兩市的波動，日債殖利率和日元雙雙急跌。

高盛經濟學家 Jan Hatzius 表示，他預計日本央行將在周二結束的會議上維持目前的措施，並將任何政策變化討論延續至未來的會議。

Hatzius 說：「如果有的話，我們認為進行一次小幅調整，允許 10 年期公債殖利率目標從 0％到更大浮動空間，似乎是最有可能的選項。 然而，即使是微小的調整也可能具有挑戰性，因為如果在日本央行與市場之間沒有充分溝通的情況下實施，可能觸發日元升值的風險。」

不過，《華爾街日報》稱，雖然日本央行可能會堅持其現行政策的框架，但官員們正在研究一些政策調整，包括使殖利率目標更加靈活。

由於預期日本央行貨幣政策變化將提高盈利能力，日本銀行和保險公司在會議召開前已經出現反彈。東證銀行指數上漲 1.6％，7 月累計漲幅提升至 6.7％。