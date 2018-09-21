AirPower敗部復活？玄機藏在iOS12.1源碼和iPhoneXS包裝

蘋果 (AAPL-US) 在去年的 iPhone 活動中曾透露了高級無線充電墊 AirPower，但 AirPower 在今年秋季的新品發表會上卻完全缺席，並且 AirPower 的商品描述也從公司官網上刪除，引發外界質疑蘋果是否會取消此產品線。

AirPower 為一款可同時提供 3 種設備的無線充電器。此技術可以同時為 iPhone、Apple Watch、和無線 AirPods 外殼 (同樣在昨日的活動中缺席) 充電。

據近日的外電報導顯示，蘋果似乎遇到了一系列研發 AirPower 的工程問題，如過熱、及不同裝置的充電系統協議標準，才導致目前 AirPower 仍難向市場亮相。

但是，在蘋果最新公開的 iPhone XS 包裝以及 iOS 12.1 操作系統上，似乎暗示著 AirPower 仍有復活的機會。

在檢查 iOS 12.1 的源碼裡，外媒注意到 iOS 負責管理使用 AirPower 的部份有更新，這意味著蘋果仍在積極開發該項目。

此外，iPhone XS 隨附的「入門指南」圖片也清楚地提到了 AirPower，市場人士解讀，從上述兩大訊號皆暗示了，AirPower 雖然並未在今秋新品發布上亮相，商品描述也遭官網移除，但這並不代表 AirPower 已死，AirPower 很可能是遇到了開發瓶頸，故延後上市。