9月除了iPhone新機 果迷還可以期待無線充電板AirPower 

巴克萊 (Barclays) 27 日對蘋果 (AAPL-US) 9 月將發布的新品進行最新預測，除了 3 款新 iPhone 之外，果迷期待已久的 AirPower，AirPods 無線充電盒也將到貨。AirPods 2 將於 2019 年第四季上市，此外也證實先前報導 6.1 吋 LCD 型 iPhone 將會延遲至 10 月的消息。

巴克萊 (Barclays) 分析師上週與蘋果的中國供應鏈廠會唔，隨後發布分析報告，分享最新收集的情報，而這新分析與之前的彭博與知名蘋果產業分析師郭明錤的消息相呼應。

有關 iPhone 方面，該報告證實郭明錤先前傳出的消息，2018 OLED 型的兩款新 iPhone 將於 9 月發布，但 6.1 吋 LCD 型的 iPhone 將推遲一個月，將於 8 月底到 9 月初開始進行量產，10 月才開始發貨。

網路傳言為打造平價的 6.1 吋 LCD 型 iPhone，蘋果將取消 3D Touch 功能，但巴克萊卻意外的預測：所有 2019 年新款 iPhone 可能會失去這項功能，但這項計劃尚未最終確定。但巴克萊也未提及蘋果為何會更改或將有其他功能能取而代之。科技網站 9to5mac 研判也許懸浮觸控將替代 3D Touch。

蘋果去年發表的無線充電器 AirPower。(圖：AFP)

巴克萊報告指出，蘋果跳票近一年的首款無線充電板 AirPower 傳 9 月將會隨新款 iPhone 一同到貨，也呼應先前傳新款手機皆支援無線充電功能的消息。

該報告提出，除了 AirPower，還將順勢推出 AirPods 無線充電盒，這款配件可以支援 Qi 認證的無線充電板。而 AirPods 2 將於 2019 年第 4 季上市。此前郭明錤表示 AirPods 2 將於今年下半年發布。

《彭博社》的 Mark Gurman 先前引述可靠來源指出，AirPods 2 已進行兩大功能大改進，升級無線晶片 W2 並且改善「Hey, Siri」語音辨識功能，此外還增加特殊防噪、防水功能，提高音樂播放品質，但預測在明年才會上市。

至於 HomePod，巴克萊預測蘋果將在今年 9 月推出更經濟實惠的型號，將更具市場吸引力，售價將落在 149-199 美元之間。這也和郭明錤先前發言一致，蘋果已在考慮推出低價 HomePod。