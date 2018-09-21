看好訂票市場 Eventbrite上市股價飆70%

在線票務公司 Eventbrite (EB-US) 於週四 (20 日) 上市，股市首次亮相就衝高約 70%，但值得注意的是，根據 Eventbrite 所繳交的上市財報來看，該公司目前仍處於虧損狀態。

Eventbrite 股價週三 (19 日) 定價為 23 美元，週四開盤即報 36 美元，最高攀升至 39.30 美元，收盤時上漲 59% 至 36.56 美元。這將其隱含估值推高至 17.6 億美元以上，整體市值升至 34 億美元水位，為它籌集了 2.3 億美元的資金。

該股票在紐約證券交易所 NYSE 交易，股票代碼為「EB」。

Eventbrite 股價日線趨勢圖 / 圖：Nasdaq

Eventbrite 執行長 Julia Hartz 提到，公司專注於投資未來，因此無論是擴展到更多類別還是國家，都是關注的重點。

像許多近年來首次 IPO 的科技公司一樣，如同特斯拉 Tesla (TSLA-US) 等，Eventbrite 擁有雙層結構股東投票權，為創始人和一些投資者提供每股 10 票權利，而投資者在公開市場上購買的股票則為每股 1 票。Hartz 表示，投資者並沒有對此表達這種結構的擔憂。

總部位於舊金山的 Eventbrite 於 2006 年由 Hartz 和她的丈夫 Kevin Hartz，與 Renaud Visage 共同創立。自 2015 年以來，該公司已經收購了包括 Ticketfly 在內的 7 家公司。

據 Eventbrite 繳交的財報顯示，該公司 2018 年上半年營收為 1.42 億美元，虧損了 1560 萬美元；而 2017 年上半年營收則為 8800 萬美元，虧損 830 萬美元。

9 月 7 日時，該公司估計其股價應落在 19 美元至 21 美元之間，週二將估計價格上調至 21 美元至 23 美元區間。

Eventbrite 主要業務是向活動方收取費用，而提供人們購買參加活動的門票及平台。去年通過該服務發行了超過 2.03 億張門票。

Tiger Global 擁有 Eventbrite 約 21% 的投票權，Sequoia Capital 擁有 20%，Hartz 擁有 17%。

高盛 Goldman Sachs (GS-US)、JPMorgan (JPM-US)、Allen＆Co、RBC Capital Markets 一起承銷此上市。