尋求體質轉型 富國銀行宣布3年內裁員 幅度最高10%

美國第三大銀行富國銀行 (Wells Fargo) (WFC-US) 週四 (20 日) 宣布，計劃在未來 3 年內將員工人數減少 5% 至 10%，作為其轉型計劃的一部分。

該銀行目前擁有 26 萬 5000 名員工，意味著將減少 13250 至 26500 個工作崗位。

該銀行 CEO Tim Sloan 在新聞稿中說，「我們正在繼續改造富國銀行，以滿足客戶的需求，包括創新、對客戶友善的產品和服務，並以更加簡化和高效的方式發展我們的業務模式以滿足這些需求。」

Sloan 說，員工人數的下降包括職位替代和團隊成員流失。

他說，這麼做是富國銀行「持續轉型的一部分，包括產業趨勢和客戶行為的變化。」擁有 1.9 兆美元資產的富國銀行，指客戶偏好是促成減少員工的重要催化劑，因為「消費者愛用數位自助服務功能」。

股價對此消息反應不大，收盤上漲約 0.8%。

該銀行仍在從主要業務部門過去 2 年中的多起醜聞中努力振作。2016 年，該行遭揭露分行員工在客戶不知情的情況下以其名義開設數百萬個虛假帳戶，以達到銷售目標。

在醜聞曝光後該行更換了管理階層，但對其銷售行為的其他調查卻發現更多車貸、房貸和財富管理方面的問題。

持續的醜聞加劇了現任富國銀行 CEO Sloan 的壓力。該銀行否認本周有關前高盛 CEO Gary Cohn 可能取代 Sloan 的謠言。富國銀行董事會主席 Betsy Duke 在聲明中表示，CEO「得到董事會的一致支持，這種支持從未動搖過。」