一個專利掀戰　台灣小蝦米槓上淘寶

文●王姿琳

創意點子創辦人暨執行長：陸意志 (攝影者．郭涵羚)

這是一場台灣小蝦米對抗中國大鯨魚的專利之爭。

8 月上旬，一本從北京飛到台北的司法鑑定報告，宣告阿里巴巴旗下的淘寶直播侵權。過去，淘寶平台因為假貨而有不少商品侵權爭議，但被中國官方單位認定「技術」侵權，這還是史上頭一遭，而且對象是一家台灣新創公司。

它的隨看即買技術

握有中、美、歐 48 國專利

關鍵專利，就是消費者在觀看直播影片的同時，畫面的底部或側邊欄位，出現該項商品的資訊與購買連結，讓消費者可以「隨看即買」程式的技術。

這樣看似不起眼的模式，曾在一個晚上，就達成近新台幣四億元銷售額的紀錄。市場調查機構 MarketsandMarkets 就估計，到 2021 年，全球影片串流市場可望突破 7 百億美元（約合新台幣 2 兆 1 千億元）。

如此龐大的商機，最核心的專利技術，竟落在一間名不見經傳的台灣公司——創意點子身上。再加上，專利採「屬地主義」制度，需要逐一申請，目前，創意點子共握有中國、美國與歐盟等 48 個國家（地區）的專利。

換句話說，放眼望去，只要是發展隨看即買的公司，都可能是創意點子專利的潛在侵權者。如今，該公司已打算對阿里巴巴提告。

工研院技轉暨法律中心主任王鵬瑜解釋，新創公司申請專利可說是「保護自己的第一步」，而專利又可分成發明、新型與設計 3 種，以發明專利技術含量最高。至於創意點子手上握有的專利，正好就屬於這個類型。

遇上大鯨魚

證人神隱，蒐證就花 1 年半

為了創意點子與阿里巴巴之間的官司，《商業周刊》團隊來到其位於內湖的辦公室，才剛就定位，創辦人陸意志就拿出厚達 80 頁的鑑定報告對我們說：「耗時 1 年半才拿到，世界上只此一本，弄丟就沒了！」言談之間，有無奈、也顯露出一絲得意。

其實，要在中國打專利訴訟，並不需要鑑定報告，中國當地的專利師研判：「淘寶要繞過創意點子的專利並不容易。」但陸意志認為，做任何事情都要「有所本」，為了提高專利的強度與證據力，取得具有官方色彩的鑑定報告是必要條件。

只不過，找官方單位等於打草驚蛇，「你覺得沒人會（向阿里巴巴）通風報信嗎？」陸意志反問我們，也因此，看似簡單的蒐證過程，卻幾乎耗盡他的精力與財產。「台灣人遇到大神（指阿里巴巴）就跪了，」他忿忿不平的說，所有人都縮起來，原本要提供證據的人，都已讀不回他的訊息，甚至神隱找不到人，讓他從起步就不順利。

再者，北京法院的專利鑑定委員共 3 位，採取「絕對決」形式，也就是說，只要其中一位不同意該項證據，創意點子的成員就必須仔細探詢原因，並針對該項內容重新補足證據，這對遠在台灣、又只有 30 人的小公司而言，「難度很高。」

還有好幾次，好不容易取得淘寶直播流程與模式的連結，結果，送去鑑定時卻當場失效。人都已經飛到北京的他，只能和鑑定委員們大眼瞪小眼，我們再問，遇到這種狀況，難不成就放棄了嗎？他大嘆一口氣說：「只能發呆啊！」

專利保護兩面刃

投資人喊撤資要求放棄訴訟

好不容易盼到報告出爐，他卻還要擔心會不會「寄不出來」，連續好幾晚都睡不好，直到摸到這份鑑定報告書，「那麼大一間公司，你不會怕被攔截嗎？」陸意志才終於放下心中的大石頭。但他沒想到，這卻是他另個惡夢的開端。

其實，專利保護就像是兩面刃，保障發明的同時，也扼殺產業形成聚落的可能性，自封為「獨狼」的陸意志，想做的，從來都是以合作代替競爭，一起把市場的餅做大，狀告阿里巴巴只是手段之一，「棒子跟蘿蔔要一起給。」

不過創意點子的投資人們卻不這麼想。

一位不願具名的投資人接到《商業周刊》電話時，支支吾吾表示：投資新創本來就是風險投資，這次就當作把錢投入水裡。

甚至某間和阿里巴巴有合作關係的金控創投，直接打給協助他的中間人問說：「誰允許你去幫他蒐證？」搞得這些中間人罹患胃潰瘍，半夜還會胃酸逆流，吃了大半年的胃藥才好轉。

「投資人都要我放棄，」陸意志不解的是，當初這些投資人，就是看上專利而投資，如今要與阿里巴巴對簿公堂，卻要他犧牲，甚至說出「你只不過是我的投資組合之一」這種話，近期更傳出，已有投資方決定賣掉創意點子。

雖然陸意志贏得面子，但是卻面臨資金縮手、以及中國電商巨人的法律戰，這場小蝦米對大鯨魚的專利之爭，創意點子接下來還有一場硬仗要打。

小檔案_創意點子

成立：2012 年

創辦人暨執行長：陸意志

主要產品：互動式影音專利、電商直播平台「愛秀生活」

成績單：愛秀生活成立迄今營收逾 2 億元，授權 6 個東南亞國家

地位：台灣首個自創品牌授權海外的新創公司

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來源：《商業周刊》 1610 期

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