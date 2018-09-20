國民造型師李明川 彩妝人生最佳詮釋 自我就是品牌

文．洪寶山

年過四十，活躍在台灣與兩岸各大美妝節目，大家號稱「國民造型師」的李明川，在帥氣耀眼的外表下，曾許願四十歲時人生就能結束。曾幾何時，隱居幕後的梳化彩妝師也能躍上舞台，成為最亮眼的一顆星星，他自信的說：「李明川自己就是個品牌」，他用智慧與見解，替自己的人生作出最佳的詮釋。

天分是不會被埋沒的，只是等待適當時機。李明川的彩妝天分從小即可看出端倪，他回憶小時候喜歡在報紙上塗鴉，幫女明星畫睫毛、雙眼皮、設計髮型，覺得相當有趣。再加上常常和媽媽一起上美容院，他形容美容院阿姨手中的梳子就像魔法棒一樣，只要揮舞幾下，瞬間把媽媽變成另一個人，讓他大呼神奇。直到上了大學才了解，原來彩妝、梳化這些不只是魔法，是真的能讓人變漂亮的一門技術。

李明川彩妝、梳化的天賦，在他大學時就初嚐成功滋味。有一次他與同學擔任偶像雜誌拍攝與梳化工作，年輕不畏困難很敢表現，之後又擔任偶像歌手任賢齊的整體造型，對於當時只有二十歲、長相年輕斯文的他，在那個講究資歷的年代無異是特別的，頓時李明川聲名大噪，和同儕相比李明川賺錢相當容易，買名牌、請同學吃飯，賺多少花多少，滿足從小家境不好的虛榮心。

人生重大低潮 信念是唯一出路

三十歲時的李明川擁有人人稱羨的工作、四百萬存款、一棟房子，可說是人生勝利組，他卻在當時遇上人生最低潮時期。因為幫家人作保，一夕間存款沒了、房子被查封，所有一切都化為泡影。為了還債，他什麼通告都接，幫酒店小姐化妝，上節目搞笑、扯八卦，所有的表現都放大演出。

李明川感慨的說，「我是個不怕失敗的人，但偽裝自己真的很痛苦。」接下來的一年，他什麼都不想，努力賺錢還清所有債務，把查封的房子贖回。他憶起有一次在片場，因為別人的耳語，讓現場導演大發雷霆，指著李明川說道，「片場裡最沒有資格說話的就是你！」早年妝髮造型是沒有地位的，他覺得委屈又不平，因為這件事，他決定走向幕前，他要用雙手讓大家知道，妝髮造型是專業，是值得被尊重的。

他領悟到要成功就要做自己擅長的事，讓他更堅定一定要在梳化造型領域發光發熱。之後，除了美妝造型，更擔任時尚節目主持人、特約來賓、寫作出書，來往兩岸增廣見聞，不斷提升自己，增加個人影響力。現在的李明川更圓融、更有智慧，也成為兩岸三地最火紅的時尚美妝造型專家。

投資就是享受花錢樂趣 買房另有獨特見解

享樂同時，李明川也跟著人家買股票、買保險，記者問到為何想作投資理財，「只是為了享受花錢的樂趣！」他說該買的都買了，不知道把錢花在哪，就把它拿去投資算了，他的回答跌破眾人眼鏡，看似隨性的舉動，也成為日後他買房頭期款來源。

不同的思考邏輯也反映在他買房的選擇上，李明川喜歡看海，但他沒有選擇淡水或是新店的房子，反而是選擇交通偏遠的八里，因為他著眼兩個地方，一個是成本考量，八里房子價格較低，若脫手最後一定還有賺頭，另一原因則是房子的 Location(位置)，他說到八里遠眺的海景燈火通明相當漂亮，對於愛看海的李明川來說切中心意。此外，時間就是金錢，他考量若要兼顧住家與工作交通的往返需求，八里比淡水出入更為便捷，綜合考量下，李明川在八里買下他人生第一棟房子。

理財四步驟 首重成本觀念

先前舉債、還債經驗，他意識到必須妥善管理收支，如今名下擁有四棟房子的李明川，買房與金錢配置有他自己的看法，在這分享他的理財四步驟：

他說到每月的收入要分成四等份，一、成本支出：收入先扣除固定開銷成本，如車資、飯錢、油錢、員工薪水、房貸等等，他強調成本觀念很重要，一定要把

它放在第一位。二、生活預備金：它是一筆存款，絕對不能動用，有任何突發狀況時才能靈活運用。三、一般花費：如生活娛樂、朋友聚餐、置裝等。四、理財投資：李明川強調人不理財、財不理你，理財投資的錢不是閒錢，是個人資產配置的一部分，一定要謹慎看待。

最後，李明川也分享自己買房的訣竅，他提到成本價格擺第一，投報率高才能真正賺到錢，他舉例自己位於高雄的房子，初期以三百萬購入、五百萬賣出，投報率幾乎是一半，所以地點不是最大的問題，投資不要有迷思，能夠把成本降低才是關鍵。

對於時下流行包租公、包租婆，他並不隨之跟風，因為他認為租金收入投報率必須換算成二十年，還有給付房貸中間所產生的成本也要計算在內，不然帳面上的投報率會失真，這個思維要先建立。

喜歡到處看房子的李明川，看建案已成為他的生活樂趣，不同方位的房子，生活機能也不盡相同，不同建案有不同的訴求重點，這也是買房重要參考的依據。最後他提到，買房的 Location(位置) 對他而言不是最重要的選項，重點是它產生的附加價值，不論是投資或自住，多方考量絕對不吃虧。

與憂鬱症和平共處 旅行找回身心平衡

在演藝界有許多的現實與無奈，李明川表示，身心平衡對他而言是很重要的一件事，因此喜歡一個人的旅行，也必須是一個人，在旅途中和自己對話、面對真實的自己。

大學時期就已罹患憂鬱症的他，至今已二十多年，他說到憂鬱症就像自己的分身，出現時和它打個招呼，與它和平共處，時間到了自然會離開，所以當時曾認為四十歲時人生就要結束，但現在的李明川，能從容的面對它、克服它、駕馭它，比四十歲前活得更耀眼。

最後，李明川和年輕朋友分享，現在是多工斜槓的年代，他提及住家大樓社區的管理員，到了晚上搖身一變成了數學家教，多工身分的轉換讓他另眼看待。因此，他體悟只有讓別人看見你的價值，你的人生才能有更多的可能性，才能活出不一樣的色彩。

來源：《理財周刊》 943 期

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