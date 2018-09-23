月薪3萬的30歲上班族 自提6% 每月退休金多領近一萬...為何台灣自提率偏低？

撰文／張朝鈞

29 歲的玉婷從台中到台北工作，每月房租就吃掉她擔任行政總務約四分之一的薪水，加上通勤、餐飲，雖不是月光族，但也沒太多閒錢。

「我老闆會半恐嚇、半鼓勵我們，說趁年輕多存一點，不然以後就是下流老人。」玉婷開始自提薪水 6％退休金到勞退帳戶，玉婷的公司宇逸國際是一家新創公司，員工都很年輕，執行長林哲逸從小在美國長大，「在美國職場上，很多畢業生在進入職場，就已經思考自己幾歲要退休、到時候能領多少錢；但台灣年輕人很少這樣打算，很多人對勞保、勞退都不一定分得清楚。」林哲逸觀察。

「目前勞退自提比率約只有 6％至 7％，顯然大多數民眾，不了解自己的退休金有嚴重缺口，而忽略勞退新制長期累積退休金的效益。」金管會前主委、現任政大副校長王儷玲說。

她攤開自己試算的數字，如果以 30 歲、3 萬元起薪為計算基礎，在假設自願提撥比率 6％、每年薪資成長率 1％、投資報酬率 3％去試算，待 65 歲退休時，就能每個月領取 13392 元，比完全沒有自行提撥的人多領約 6700 元；如果報酬率達到 5％，這個差距會擴大到 9951 元。

退休準備越早越好，因為長期的複利效果很明顯。政府鼓勵勞工自提，還提供稅負遞延優惠，提撥進勞退帳戶的薪水，現在無須繳納所得稅，但為何勞工自提比率仍然這麼低？

明知政府、雇主不可靠

自提比率仍偏低

弔詭的是，明知只靠政府、雇主並不足以做好退休準備，勞退自提比率也只有約 7％。根據此份調查，沒有自提的受訪者，其中高達三成是「不知道可以自行提撥」，另有三成人認為「薪資太低錢不夠」。

對於政府提供自提的稅負遞延優惠誘因，也有 7 成受訪者表示「不知道」，甚至高達 9 成受訪者，並不知道勞退基金有保證兩年定存收益率的報酬率。

王儷玲強調，提高勞工自提率很重要。「越早自提進入退休帳戶，才能更快速累積退休帳戶餘額，提早享受複利效果。尤其年輕族群一定要參加自提。」

開放自選投資

年輕人更願意承擔風險

「台灣的勞退基金多數資產仍投資在保守型資產；無法讓勞工自行選擇投資標的，或是有人更希望靈活運用資金，也可能是自提比率偏低的原因。」王儷玲以澳洲的超級年金、美國的 401K 與香港的強積金制度為例，「多數先進國家地區，在退休金資產如何運用，都非常尊重退休金帳戶持有人的個人意願；能讓勞工自己選擇想投資的標的，就是所謂『勞退自選平台』。」

「自選平台除了能讓勞工真正做自己退休金的主人，超過兩兆元的基金進入市場，也能活絡金融市場，甚至帶動金融業的良性競爭；在市場機能競爭下，出現更優質的產品。」

根據這份調查，完全沒有投資理財經驗的人高達三成，恐怕也是勞團擔心勞工自負盈虧的關鍵。台灣勞工陣線祕書長孫友聯就認為，勞工並不善於理財，讓他們自負盈虧，若投資虧損，反而傷害了勞退基金設立的本意。

林萬億解釋，「勞工是否都具備足夠選擇投資標的的能力，應該如何協助勞工選擇，也是政府必須推動的事情。」

來源：《今周刊》 1135 期

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