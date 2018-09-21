高層出走潮：特斯拉供應鏈管理VP請辭 今年已流失42名高管

美國電動車製造商特斯拉 (TSLA-US)，過去一年以來流失許多高階管理人才，知情人士透露，該公司全球供應鏈副總裁 Liam O'Connor 已請辭，使特斯拉現況再蒙上一層陰影。

特斯拉近期面臨高層出走潮，請辭求去的包含會計長 Dave Morton、人資長 Gaby Toledano、公共關係副總裁 Ricardo Reyes 與全球金融與營運副總裁 Justin McAnear。

2015 年時，O'Connor 從蘋果跳槽到特斯拉，擔任一年資深總監後，升職至副總裁，特斯拉與 O'Connor 對此相關報導拒絕回應。Justin McAnear 則將於 10 月 7 日正式離開，他表示將前往別間公司擔任財務長，但並未在聲明透露公司名稱。

特斯拉著名空頭 Jim Chanos 統計，今年以來，特斯拉至少損失 42 名大將，而過去 12 個月，離走高層高達 59 位。此外，今年 6 月時，特斯拉因組織重組，將裁員約 9% 的人力，約 4100 位員工。

金融分析公司 S3 Partners 的數據顯示，空頭特斯拉的投資者再度進場，截至 9 月 18 日，特斯拉的空單餘額為 3533 萬股，過去一週增加 82.4 萬股。若換算成金額，從 8 月 31 日以來，特斯拉的空單餘額飆升 7.5 億美元。

特斯拉股價今年已下跌近 7%，20 日股價變動不大，收於每股 298.33 美元，同一時間大盤標普 500 指數上揚約 8.7%。

特斯拉股價日線走勢圖

特斯拉近幾季以來可說是風波不斷，從一開始的 Model 3 生產瓶頸，至近期的交付延遲問題。而執行長馬斯克 (Elon Musk) 具爭議性的作風與言論，使股價進一步產生波動，如在直播節目中吸食大麻，與因炒作私有化議題遭司法調查。

另一方面，特斯拉產品本身有較正面的消息，《InsideEV》數據指出，截至今年 7 月，特斯拉 Model 3 為今年在美國銷量最好的電動汽車，銷量達 38082 輛，Model S 銷量則排名第二。