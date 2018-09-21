牛氣重回市場 分析師：看技術指標 道瓊還能漲6-9個月

隨著道瓊指數在 1 月份之後再度創高，分析師重燃對美股的熱情，認為牛市仍然存在支撐，並可能出現突破，表示由技術信號顯示，美股可能再創高點。

不過，部分策略師仍擔心美國和其他全球市場之間的分歧，認為股市逆風仍在，包括貿易戰和利率上升，都可能打擊股市。

道瓊指數看漲

首先，道瓊指數突破 1 月 26 日高位 26616 點，這主要得益於波音 (Boeing)(BA-US) 和開拓重工 (Caterpillar)(CAT-US) 的強勢走勢，這兩隻工業股先前因新興市場疲軟及對中國的貿易擔憂而受阻。

道瓊指數創高觸發了市場技術派，及道瓊理論的追隨者確認為看漲信號。

瑞銀 (UBS) 金融服務管理總監 Art Cashin 表示，根據道瓊理論，這是買入信號，經濟應該會有所改善，未來 6 到 9 個月，預期股票市場還會走高。

波音股價收盤上漲 0.61%，“Strategas Research 技術策略師 Todd Sohn 指出，道瓊指數正等待隨波音起飛，它看起來已經準備好了。過去 8 個月，它無所發揮，但最近度過非常好的一週。

金融股回神

其次，即使利率走高，金融股表現過去也落後大盤，直到週三才展現穩定向上的基礎。

Sohn 指出，由統計上看，金融股明顯開始啟動，簡單地說，這是兩個月以來最強的升勢，高於平均波動率。

金融類 ETF 走高 (圖取自 CNBC)

貿易戰擔憂減緩

另一個積極的跡象，是與中國的貿易戰疑慮，正逐漸被拋開。

關注短期技術型態的 T3Live.com 合夥人 Scott Redler 指出，在川普祭出關稅後，中國股市並未下跌，而是連兩天反彈，這增加了中國股市已經觸底的信心。週四上海股市基本持平，不過本週以來仍上漲 1.8%。

科技股反彈

納斯達克指數在週四上漲 1%，因為科技股加入了派對，成為表現最好的類股。

Redler 表示，由技術面看，代表納斯達克 100 指數的 ETF 在週三站穩 50 日均線，這是個正面信號。

對半導體的憂慮，以及貿易戰可能的打擊，是科技股走弱的重要原因。但是由蘋果週四上漲 0.76%，這部分的疑慮正在減退。

股票表現優於債券

股市走高和債券拋售是一個積極的信號，隨著國債殖利率走升，並未使股市陷入困境。10 年期美國公債殖利率已經升到 3% 之上，週四收在 3.07%。

Redler 說，股票表現優於債券，這說明風險偏好上升。一個觀察的跡象就是，標普公用事業類股本週 2.2%，這個產業通常被看成「防禦股」。

Sohn 表示，目前仍不清楚債券殖利率將在何種程度上挑戰股市，但他認為，殖利率將遠高於當前水準。