新光鋼今年獲利可望創近年新高 離岸風電明年Q3起貢獻業績

新光鋼 (2031) 上半年稅後淨利 9.28 億元，EPS3.01 元。經營階層今 (20) 日表示，第四季、明年第一季是傳統旺季可以期待，今年獲利有機會超越近年表現，未來公司經營策略會朝多角化經營，獲利不會只靠鋼鐵，轉投資前端離岸風電設備製造預計年底建廠完成，第一季安裝完成開始試車，第三季就會開始挹注業績，成營運新動能。新光鋼董事長粟明德今日表示，新光鋼的策略是多角化經營，未來不會只靠鋼鐵，目前上游已投資 CSV、CSVC，和 Sumitomo 合資持股 50% 美生金屬，和世紀鋼鐵、太能能材料供應，在地投資前端離岸風電設備公司，與向陽優能合資投資新威光電跨入太陽能發電，並活化資產收取穩定租金。



外界關注的風電事業，他說，可以做的業務包括銷售鋼板、前置加工還有鋼管組裝等，目前測試材料已經到位，預計年底建廠完成，第一季安裝完成之後試車，這二、三個月訂單就會明朗。由於風力發電鋼廠預計第四季大量出貨，前端離岸風電設備最快第三季就會出貨，成為業績新動能。



至於今年展望，經營團隊表示，公司今年台幣升值、台幣貶值都賺到匯差，人



第四季、明年第一季是傳統旺季可以期待，今年獲利有機會超越近年表現，明年配的現金也可望比今年好。