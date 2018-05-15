新光鋼、強茂、帆宣、大成、宜進

新光鋼 (2031)：第一季獲利大增 1.4 倍，EPS 達 3.09 元，除鋼價上揚，帶動本業獲利之外，轉投資的世紀鋼股價大漲，也貢獻不少業外收入。股價開高挑戰 20 日均線及 43 元，突破則為轉強訊號，有機會挑戰 50 元關卡。

強茂 (2481)：擺脫長期的轉投資包袱江蘇艾德，今年首季營收雖下滑，但稅後純益 2.22 億元，年增 74.8%，帳上轉虧為盈，EPS 為 0.6 元。亞系外資看好獲利前景轉佳，目標價為 68 元。日 K 連 2 紅，放量攻上漲停 59.1 元。



帆宣 (6196)：今年首季稅後獲利 2.09 億元，季減 12%，EPS 1.18 元，但搶食 2025 中國製造的龐大商機，後續營運可望逐步增溫；鴻海旗下 IPC 大廠樺漢(6414) 成功收購帆宣逾 51% 股權，股價跳空突破 70 元關卡，續創波段新高。



大成 (1210)：擴大蛋品事業，合併旗下 100% 子公司台灣優質蛋品，未來將整合在大成旗下畜產一條龍事業中，強化蛋品市場經營。今年決議派息 2 元，股票股利 0.7 元，創近四年來新高，殖利率逾 5%，股價跳高挑戰 40 元關卡。



宜進 (1457)：轉型為控股公司，持有宏洲 27.7%，及光明絲 38.53% 股權，今年處分彰化廠土地，首季 EPS 達 1.58 元，獲利大進補，股價反彈走高，前波量大出現在 15.9 元，具解套反壓，突破則為轉強訊號。

