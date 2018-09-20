南僑新產能發揮效益 8月獲利回升 前8月EPS為2.29元

南僑 (1702-TW) 今 (20) 日公布 8 月稅後純益 7614 萬元，月增 5.94 倍，年減 13.4%，南僑主管指出，8 月營業利益率達 9.1%，明顯較去年同月增加 1.2 個百分點，顯示去年投資新建產能已發揮效益，南僑累計前 8 月每股純益為 2.29 元。

南僑 8 月獲利出現大幅度的月成長，主要是因 7 月有匯兌評價損失，及大陸天津廠及廣州廠歲修停工 10 日影響，單月稅後純益大幅滑落到 1097 萬元，8 及 9 月均為產品銷售的旺季。

南僑自結累計 1-8 月稅後純益 5.68 億元，年減 13.8%，每股純益為 2.29 元。

南僑 8 月營收為 15.6 億，月增 10.12%，年增 9.75%。其中大陸食品事業營收成長 13%，泰國事業成長 10% 表現最佳。累 1-8 月營收 119..45 億元，年增 10.8%。

南僑自結今年 8 月營業利益率達 9.1%，較去年同月的 7.9% 增加 1.2 個百分點，南僑主管指出，顯示去年第 3 季在中國大陸投資完成的油脂及鮮奶油工廠，已產生投資效益，但今年 8 月獲利較去年同期減少，主要是因去年 8 月人民幣升值，產生匯兌評價利益，但今年 8 月則無。