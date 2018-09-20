【豐銀投顧】操作越少反而獲利越大

◆盤勢分析

期貨操作乃至於金融操作各有各的巧妙之處，也各有各的愛好者，沒有誰對誰錯。有人喜歡順勢操作，減少操作次數，看準的才進場，而且只做順向單 (筆者屬於此型)，有人就喜歡多空都做，且希望「天天 20 點」，期望在 200 點的區間內，擠出 400 點甚至以上的利潤。其實如果應用得宜，嚴守紀律，真的都可以達到獲利的效果。但投資人應該自已認真思考，您是要在期貨市場贏得最後的獲利？還是只是想要享受不斷進出操作的快感？筆者並不想把自己搞的那麼累，因為人生還有許多別的事情可以做。如果要不斷進出的忙碌感，那麼筆者的操作可能不適合您。那麼如果您想要不那麼累就能輕鬆獲利，晚上不用一直盯盤、不用頻繁的進出的話，那麼筆者或許適合您。

今天是 10 月份合約開倉的第一天，我們馬上就先賺 150 點，博得好彩頭！而 9 月份台指期也在昨天結算，我們總共獲利 441 點。平均一個交易日賺 20 點。不過我們只出手 10 次，獲利 8 次，停損 2 次。出手的少，反而能有亮眼的成績，這其實沒什麼難理解，不過是數學問題。試想？我們每個人都希望每天只要賺 20 點就好，一個月 440 點，大台就是一口單賺 8 萬 8，小台至少 2 萬 2，其實對生活都有很大的幫助。只是難就難在，你每 22 天每天都贏，這是有難度的。試想，硬幣要連丟 3 次都是正面就很困難了，更何況是 22 次？因此，有許多問題其實只是數學問題，稍微算一下就知道答案了，不是嗎？

因此，期貨的操作筆者認為，只要能分辨方向，再配合適當的資金控管及買賣點，要獲利並不是什麼難事，希望投資人能再思考一下，操作的多難道就一定會獲利嗎？今天的盤勢又出現量增回跌的走勢，出現量增，就代表此處想賣的人不少，但由於 5 日線與月線的負乖離正在收斂，且目前國際間的情勢也沒有什麼大利空，後勢仍看好，那又何必想這麼多？預計近期還是有機會再往上走，祝大家操作順利！

豐銀投顧 李世新 分析師