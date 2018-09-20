【華冠投顧】武傑電台:台股震盪!鋼鐵英雄-9958世紀鋼漲不停!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 8936 國統、9958 世紀鋼、3661 世芯 KY、8131 福懋科、6477 安集。

台股盤勢分析:

節前賣壓

美股的創高下，加權指數早盤上漲 + 28 點開出，一度站上 10900 點整數關卡；可惜在『節前賣壓』的壓抑下，指數全場幾乎就在平盤下遊走，終場下跌 - 25 點作收，收在 10831 點，成交量 1322 億。

國際股市走強，外資買盤加溫及融資持續退場下；台北股市籌碼面可以說是繼續行進間換手。所以整體而言，已經沒有太多分析的空間；對於今天指數的修正，主因還是中秋連假的『節前賣壓』。另外，還有市場傳言『丙種資金』回收。不管是『節前賣壓』或是『丙種資金』回收，基本上都短沖客下車；顯示多方攻擊持續穩定上攻，我們保持多頭看法不變。

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3338 泰碩、2349 錸德、1783 和康生、4939 亞電、2027 大成鋼、1218 泰山… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

1526 日馳、4137 麗豐 KY、3105 穩懋、2345 智邦、3026 禾伸堂、3653 健策、3035 智原、2439 美律… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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