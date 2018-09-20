【華冠投顧】台股帶你安心賺的秘密，千萬不要點。

何丞唐 分析師

台股 20 日在平盤附近狹幅震盪，內資信心尚未完全恢復，且資金多輪動到傳產及金融族群，今日三王「2b1a」，惟最大權值股 2330 台積電收紅，終場加權指數收跌 25 點，收在 10831 點，成交量為 1322 億元。

盤面上，1786 科妍進軍海外市場報捷，一針型關節腔注射劑授權美國通路商 OrthogenRx，十年總合約金額上看 1 億美元，股價今亮燈；4174 浩鼎旗下抗癌新藥 OBI-3424，獲美國食品和藥物管理局（FDA）治療急性淋巴性白血病孤兒藥資格認定，今股價也表態；生技族群包括 1783 和康生、6612 奈米醫等也受到帶動收紅。鋼鐵族群仍強勁，2027 大成鋼、2031 新光鋼、9958 世紀鋼等也表態收紅。

近期美國科技股偏弱勢，使台廠電子股表現不佳，所幸資金仍停泊台股，雖轉向其他族群，後續在利空鈍化後，有機會使電子股重掌兵符。此外，量能來看，台股因信心不足且上檔壓力需時間消化，若成交量能尚未放大，大盤以盤整看待，選股優先，好股蓄勢待發。

在這八月底、九月中，大盤下跌 500 點的行情當中，各位應該可以更感受的出來，我們「獲利三兄弟」：2425 承啟、2442 新美齊、6278 台表科；2425 承啟 - 3 開頭飆到 5 開頭；2442 新美齊 - 到昨天都還在亮燈；6278 台表科賣得漂不漂亮。我常說，投資要「買在大家不知道的地方、又讓你賣在大家都知道的地方。」

除了「獲利三兄弟」，我也邀請各位，把套牢的破銅爛鐵股票，來「黃銅換黃金」。我們的「黃金」：9958 世紀鋼，不用講了吧。我說 9958 世紀鋼大漲過後，2031 新光鋼 - 同樣持有大量世紀鋼，名門正派，股價底到不能再底，結果連漲七天，連今天又創波段高，最高來到 40 元。

各位，你有沒有發覺，近期電子股非常弱勢，金融、水泥、鋼鐵等卻是非常活潑，那你有沒有想過，這個大盤到底要告訴你什麼樣的語言？「籌碼。」

所以人家說：「細節決定成敗。」為什麼這樣講？

周三大盤最弱的電子族群，叫被動元件，最強的呢？太陽能。我記得周二奇摩首頁焦點新聞，講一個曾經的龍頭股價從 985 元跌到 9 元，關了什麼廠、又什麼廠，就是 6244 茂迪。各位，股市就是這麼有趣，6244 茂迪現在 9 塊多，就有人來告訴你這是爛股票。那你把被動元件跟太陽能族群拿來比一比，關鍵在於兩個字：「籌碼。」什麼意思？

現在你看到的被動元件，全部都在發利多，從 2327 國巨 1300 元以來，你看到、聽到、聞到，連空氣中都瀰漫著利多的味道，然後融資一路爆增，結果現在股價呢？一路大跌。

你再看到太陽能族群，全部都是利空新聞、融資一路大減，包括 6244 茂迪、2406 國碩，特別是 2406 國碩的融資從 4 萬張減到剩一萬多張，結果股價開始底部大漲。你有沒有發覺，這兩個族群有非常強的對比，有趣的是，在投資操作上，就算你知道這個道理，也不一定做得到。

例如，你都知道景氣循環股要「賣在低本益比、買在高本益比」，要賣在它最賺錢的時候，要買在它賠錢賠最多的時候。但人性最難被克服，所以大部份的人 1000 元去追 2327 國巨 (關於被動元件跟景氣循環股的關連，可自行搜尋先前鉅亨文 - 被動元件操作守則)、9 塊去砍 6244 茂迪。所以我說，今天大盤想要告訴你的語言只有兩個字：「籌碼。」你看被動元件 v.s 太陽能，各位你就懂我在講什麼了，你聽懂大盤的語言之後，自然就知道怎麼克服人性。在股市當中，決定成敗就在這些細節之處。

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