【日盛投顧】守穩年線則反彈仍有機會延續

◆盤勢分析

1. 週四台股開平高走低震盪，蘋概股及 IC 設計相對弱勢，最高點 10,908 點曾收復月線（10,889 點）且高於半年線（10,868 點）及季線（10,868 點），最低點 10,814 點失守 5 日線（10,829 點）、年線（10,816 點）但守穩在 10 日線（10,792 點）之上，終場指數下跌 25.86 點，跌幅 0.24%，收在 10,831.41 點，成交金額為 1,322.86 億元，大於 5 日均量（1,208 億元）及 20 日均量（1,229 億元）。三大法人合計買超 38.60 億元：外資買超 47.10 億元、投信買超 2.70 億元、自營商賣超 11.21 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）、均線：支撐為年線至 10,667 點，壓力為 11,000 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（53）小於 70，反彈有機會延續。

3. 選股方向可留意半導體、網通、PCB、工業 4.0、金融、生技、越概股、自行車等。

PCB、網通、金融、生技、原物料相對抗跌

1.PCB：INTEL 處理器缺貨帶動 ABF 基板供不應求，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等。

2. 網通：6285 啟碁長線可受惠車用需求成長，4977 眾達 - KY 第四季營運可望回溫。

3. 金融：美國持續升息循環，大陸開放外資比例，金融族群受惠，指標包括 2881 富邦金、2882 國泰金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金、2884 玉山金、2823 中壽、5871 中租 - KY、9941 裕融等。

4. 生技：行政院生技產業策略諮議委員會議 (BTC 會議) 長線對生技業帶來政策性利多，可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 1760 寶齡富錦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美時、4147 中裕、4130 健亞、3176 基亞、4174 浩鼎、醫材 4107 邦特、4736 泰博、6452 康友 - KY、保健食品 8436 大江、4743 合一、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、隱形眼鏡 1565 精華、8406 金可 - KY 等。

5. 原物料：塑化可留意 6505 台塑化、1326 台化、4725 信昌化等，造紙可觀察 1906 寶隆、1904 正隆等，鋼鐵重點為 2013 中鋼構、2031 新光鋼、2027 大成鋼等，1101 台泥、1102 亞泥大陸第四季市況佳。

6. 越概：越南在中美貿易戰中相對受惠，相關概念股包括 1402 遠東新、9910 豐泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興等。

7. 半導體：2330 台積電 7 奈米第四季有機會佔營收比重達 2 成，IC 設計活潑度夠，可留意包括 3034 聯詠、3141 晶宏、2458 義隆電、3035 智原、3227 原相、3527 聚積、3443 創意、3661 世芯 - KY、5269 祥碩、6435 大中、5299 杰力、8081 致新等。勝高 SUMCO 的北海道千歲廠產能受影響將有助維持矽晶圓供需吃緊的現狀，6182 合晶、6488 環球晶、3532 台勝科、3016 嘉晶、5483 中美晶短線仍有機會受惠。

8. 自行車：電動自行車滲透率逐步拉高，9914 美利達、9921 巨大等可受惠。