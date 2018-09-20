特斯拉現金流收緊 前通用汽車副主席發聲唱空

前通用汽車副主席 Bob Lutz 週三 (19 日) 在接受 CNBC 採訪時唱空特斯拉，並稱隨著特斯拉現金流持續收緊，估計特斯拉股價很快就會回到「零」。Bob Lutz 在上述採訪時更表明，9000 人的裝配團隊年生產不到 15 萬輛汽車，成本過高的問題將導致特斯拉在 Model 3 上賺不到錢。

市場人士表示，由於馬斯克持續致力於 Model 3 的成功，以證明特斯拉能夠成為一家大眾市場上的汽車製造商。但由於特斯拉汽車及其客戶一直受到大量交付延誤的困擾，使它難以達到預期的生產目標。

《華爾街日報》指出，特斯拉截至去年年底持有 34 億美元現金，而去年僅在一個季度裡就燒掉了 10 億美元現金，加上即將到期的大額債務，也讓特斯拉在現金流上捉襟見肘，因此需要更多的營收以及融資。然而美國證券交易委員會 (SEC) 可能不會允許其在司法部調查期間籌集新資本。

面對奧迪、梅賽德斯、寶馬和保時捷等汽車品牌都將推出自家電動車與其競爭，特斯拉也將持續掙扎。據相關媒體報導，德國大眾汽車旗下品牌奧迪週一 (17) 已在舊金山正式推出全新電動 SUV，即奧迪 e-tron。

Lutz 指出，特斯拉沒有技術優勢，沒有軟件優勢，也沒有電池優勢，政府補貼方面也將與其他汽車製造商爭奪。在金融市場方面，目前約 23% 的特斯拉股票已被投資者賣空，特斯拉的生存能力正面臨挑戰。

AutoNation 首席執行官 Mike Jackson 也在 Squawk Box 表示，特斯拉在過去的一段時間內盈利能力堪憂，預計未來特斯拉將面臨被清算的可能。