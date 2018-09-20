處罰谷歌 調查蘋果 歐盟反壟斷調查現在找上亞馬遜

對谷歌 (GOOG-US) 罰款 50 億美元的歐盟監管機構正將矛頭轉向亞馬遜 (AMZN-US)。歐洲競爭專員 Margrethe Vestager 週三 (19 日) 表示，已開始詢問亞馬遜網站上的商家，有關亞馬遜使用它們的數據問題。

亞馬遜允許第三方透過其賣方 (Seller) 計畫在亞馬遜網站上銷售商品。歐洲競爭專員 Margrethe Vestager 表示，問題核心在於亞馬遜是否利用其網站託管的商家數據，來提升其自身銷售額，進而使網站上的第三方商家銷售居於劣勢。

Vestager 在新聞發布會上說道：「目前都還只是在初步階段，我們還沒有正式立案，我們只是在努力確保我們能夠掌握全局。」

亞馬遜一直面臨越來越多的監管要求。投資人和內部人士長期以來一直認為，以亞馬遜的規模和影響力而言公司應該分割。而美國總統川普曾暗示對亞馬遜採取反托拉斯行動，他對亞馬遜的攻擊一直不遺餘力，因為 CEO 貝佐斯擁有《華盛頓郵報》。

美國司法部長 Jeff Sessions 本月將與各州官員開會討論矽谷的反托拉斯問題。截至目前為止大部分有關大型科技企業的監管焦點多來自歐盟。

如果判定違反歐盟反壟斷規則，Vestager 有權對企業罰款，最高可達全球營業額的 10%。今年稍早，她對谷歌的 Android 業務處以創紀錄的 50 億美元罰款。此外，她也對蘋果 (AAPL-US) 收購音樂識別 App Shazam 進行了「深入調查」。