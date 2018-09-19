面臨美國刑事犯罪調查 特斯拉短線跌近6%

據彭博社援引知情人士稱，特斯拉公司和 CEO 馬斯克正因與私有化相關的聲明，接受美國司法部的刑事犯罪調查，與此同時，美國證券監管部門對這一事件的民事調查也在進行。

消息傳出後，特斯拉股價短線跌近 6%，最低觸及 275.50 美元。周二美股盤初一度小幅高開，盤初站上 300 美元，是 8 月 31 日以來首次突破這一關口。

最新消息顯示，特斯拉發言人回應稱，8 月已經收到了美國司法部要求主動提交文件的請求，但未收到司法部的傳票、沒有被要求參加聽證、沒有啟動任何正式的調查程序。由於司法部正在審議已經收到的資訊，特斯拉認為這一事件會被快速解決。消息傳出後， 特斯拉跌幅縮窄至 3%。

財經媒體 CNBC 曾援引證券法律師指出，馬斯克在 8 月 7 日宣布要將公司私有化以及「融資都確保了」的輕率言論，會引來美國證監會 SEC 對特斯拉公司的罰款，也令馬斯克暴露在可能的刑事指控風險中。

8 月 7 日馬斯克稱私有化價格為 420 美元 / 股且「收購資金都確保」了，特斯拉股價當日強勢收漲 11%，接近歷史最高至 387.46 美元。但此後爭議不斷，17 天之後特斯拉宣布放棄私有化，有陰謀論者認為馬斯克只是想操縱股價、打擊空頭。特斯拉從私有化至今抹去了至少 180 億美元的市值，即市值下跌了 1/3。

周二摩根士丹利最新發布了有關特斯拉的研報，其知名科技分析師 Adam Jonas 維持「中性」評級，目標價為 291 美元，較周二收盤位 294.84 美元下跌 2%。

研報認為，今年下半年，隨著「平民神車」Model 3 產量增加且成本降低，特斯拉有望實現 GAAP 項下的正向盈利，但今年第四季或明年第一季，公司可能需要再度融資 25 億美元，最有可能的基線場景是特斯拉引入一個戰略合作夥伴來提供資金，但對投資者的影響目前無法估量。

財經媒體 MarketWatch 分析稱，大摩是首個提到特斯拉在中長期內引入潛在戰略夥伴的華爾街大行，即特斯拉作為獨立主體的地位將受到挑戰，原因是綜合考慮未來經濟、競爭、監管、政治和技術力量等因素。而一個戰略合作夥伴不僅可以明確特斯拉的戰略價值，也能提供造車所需的進一步資本要求，或者幫助貨幣化特斯拉機器學習生態系統的價值。

近期特斯拉股價在箱體區間內震盪，一直尋求向上測試 300 美元整數位未果，除了與 CEO 馬斯克的「古怪行徑」引發擔憂有關，也受到競爭對手帶來的利空消息影響。

周一消息稱，沙烏地阿拉伯主權財富基金與美國電動汽車公司 Lucid Motors 簽署了逾 10 億美元的投資協議，希望在 2020 年實現其首款電動汽車 Lucid Air 的商業發布。特斯拉一度跌超 2%，本來還寄希望於沙烏地阿拉伯提供私有化必備的資金。此外，奧迪周一也在特斯拉的後院加州推出了全新電動 SUV，並與亞馬遜達成充電系統方面的合作，新車將於明年中旬在美國上市，虎視眈眈想要瓜分特斯拉的「主場」。

同時，特斯拉在喜迎 Model 3 第三季產量大幅躍升的同時，交付問題成為新的困擾。上周日，馬斯克在回復一位女性客戶抱怨交付延遲問題道歉時稱，特斯拉已經從生產地獄變成了交付地獄：

「對不起，我們現在已經從生產地獄變成了交付地獄。但是這個問題更容易處理。我們正在取得進展，應該很快就可以解決。」