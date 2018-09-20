空軍襲擊 特斯拉空單餘額飆破3500萬股

電動車製造商特斯拉證實執行長馬斯克 (Elon Musk) 遭司法調查，導致公司股價應聲下跌，ValueAnalyst 於財經部落格《Seeking Alpha》撰文指出，特斯拉近幾個月股價波動大，空單餘額重回 3500 萬股以上的高水平。

金融分析公司 S3 Partners 的數據顯示，空頭特斯拉的投資者再度進場，截至 9 月 18 日，特斯拉的空單餘額為 3533 萬股，過去一週增加 82.4 萬股。若換算成金額，從 8 月 31 日以來，特斯拉的空單餘額飆升 7.5 億美元，S3 Partners 的總經理 Ihor Dusaniwsky 推文表示，他認為投資者還會持續增加空頭力道。

特斯拉的空單餘額從 8 月底開始再度飆升

特斯拉的空單餘額在 4 月底創下 3910 萬股的歷史高點，當時 Model 3 面臨生產瓶頸，每週僅可製造 2000 台該款型號車輛。在 8 月中時，特斯拉成功將 Model 3 產量提升至每週約 6000 台。

彭博的特斯拉 Model 3 生產量追蹤數據

ValueAnalyst 認為，特斯拉的 Model 3 產量應該可在 10 月達成每週 7000 輛的目標，但生產量已不是該電動車製造商目前面臨的唯一考驗。

本週空單餘額數據已非常接近歷史高水平，特斯拉目前的問題，從生產瓶頸轉換成「交付延遲的地獄」。對此馬斯克承認，該公司面臨務流困難，但正在盡速改善中，問題應該可在短時間內被解決。

另一方面，馬斯克不按牌理的失序行為與驚人言論，例如批評分析師提問無聊，亦使特斯拉股東會與投資者非常擔憂。馬斯克因炒作私有化話題，日前接受司法調查，特斯拉股價 18 日一度跌至每股 279.21 美元，19 日有所反彈至 299.02 美元。

特斯拉股價日線走勢圖

獲利能力

特斯拉的獲利能力為空單餘額增加的可能原因之一，投資者認為特斯拉在今年第 3 季不會賺錢，空頭者預測，隨著營收攀升，該公司的生產和營業費用將依同上揚。

但特斯拉多頭者較不注重短期獲利能力，他們關注長期的獲利潛力。