改口認同川普 小摩執行長：這不是貿易戰 而是貿易衝突

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 先前宣稱自己比川普更聰明，若競選總統，可擊敗川普，但他今 (20) 日接受媒體採訪時卻表示，認同川普向中國要求公平貿易的作法，並對目前貿易戰 (Trade War) 一詞提出修正，認為應稱作貿易衝突 (Trade Skirmish)。

Dimon 表示，關稅問題不會對美國消費者或是經濟層面影響過大，這不是一件毀滅性的事情，不是貿易戰，而只是一場可能產生負面效應的貿易衝突 (Trade Skirmish)。

Dimon 分析，2000 億美元的商品關稅可能會轉嫁到消費者身上，他們不得不為進口產品再支付 200 億美元，算起來整體經濟規模才 20 兆美元，實際上影響並不顯著。

Dimon 受訪時提到，我們可以為更多的中國進口商品增加關稅，而中國可以通過其他方式進行報復，我並不認為這一切都很好。

他認同川普政府向中國要求公平貿易的做法是正確的，但補充道，若他是川普的話，可能會採用不同的策略來處理。

美國總統川普昨 (19) 日向媒體釋出善意表示，中國想要與我們談判，中美談判大門始終開啟。

Dimon 對此發表看法，如果貿易衝突變成一場貿易戰，將會對心理產生影響，希望兩國能找到一個解決辦法，我不認為會發生貿易戰，也不認為在美國期中選舉會有任何進展。

Dimon 上週三 (12 日) 重砲抨擊美國總統川普沒有當總統的智慧，自認若選總統的話，他有信心能戰勝川普。

川普隨即發文反擊，重批 Dimon 根本就沒有擔任總統的能力。隨後，劇情急轉直下，Dimon 向媒體表示，自己過於自負才發表這樣的言論，再度否認有參選美國總統的意圖，並為自己的失言道歉。