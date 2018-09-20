美股盤中─S&P500、道瓊創歷史新高 川普：恭賀美國！

擺脫中美貿易戰擔憂，今 (20) 日美股四大指數全面開漲，亞馬遜和蘋果等科技股領漲，S&P 500 指數與道瓊指數早盤創歷史新高。

台北時間週四晚間 8 點 30 分左右，美股四大指數：

道瓊工業指數飆漲 218.84 點，暫報 26624.20 點

那斯達克指數走高 0.95%，暫報 8025.91 點

S&P 500 指數上揚 0.59%，暫報 2925.08 點

費城半導體指數揚升 0.82%，暫報 1382.89 點

波音 (BA-US)、蘋果 (AAPL-US) 與開拓重工 (CAT-US) 表現優異，盤中漲幅介於 1.1%-2.1%，帶動道瓊指數盤中一度飆漲 219 點。

S&P 500 指數盤中創新高，美國總統川普發文：恭賀美國！(圖：推特)

受到材料和科技類股的激勵，S&P 500 指數創歷史新高，美國總統川普立即發文：恭賀美國！

S&P 500 指數盤中觸及歷史新高 2,925.57 點。

瑞銀 (UBS) 金融服務管理總監 Art Cashin 表示，美股道瓊運輸指數上周飆高看漲，市場普遍認為經濟應有所改善，視為看漲訊號，激勵道瓊指數上漲。

經濟數據方面，美國 9 月費城製造業指數升至 22.9 優於預期。

川普週三 (19 日) 向媒體表示，不排除美中兩國透過談判結束目前貿易戰的可能性，美國的協商大門永遠為中國開啟。摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 今日接受媒體訪問時表示，希望兩國終能找到一個解決辦法，他不認為會發生貿易戰，但也不認為在美國期中選舉會有任何進展。