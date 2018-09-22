〈觀察〉金融科技創新園區走矽谷風 成效是否也能「很矽谷」？

台灣首座金融科技創新園區 (FinTechSpace) 本周終於誕生，無論從空間布置到進駐團隊，都可以看到突破傳統、想要展現「矽谷風」的企圖心，而園區兩大特點就是銜接新創的「數位沙盒」和幫新創解決法規問題的「監理門診」，園區開幕只是個起點，12 月 5 日將有首宗 API 案進入沙盒展開為期半年的實驗，且金管會還將陸續審查沙盒申請案，到底在此「共創」空間可以為台灣金融科技帶來怎樣創新的能量，預期明年下半年將可見首波成效。

坐落於南海路的金融科技創新園區，一進門就有科技感十足的人臉辨識迎賓看板，整體空間並以橘色、藍色調營造舒適活潑感，沒有死板板使人壓迫的天花板，而是採金融總會許璋瑤口中的「工業風」，還貼心設有遊戲台、禪靜室、行動咖啡車等，十足的「矽谷風」。

不但空間布置很新創，進駐團隊也不僅只於本土團隊，還吸引國際團隊進駐，為整體創新「種子」注入更多元與國際化的能量，有助串接國際資源，目前確定進駐的 37 家團隊，主要包括：借貸、智能理財、區塊鏈、保險科技等領域，其中 31 家國內業者中，以 14 家智能理財團隊數目最多，佔了 38%，再來是 9 家借貸，佔比 24%。此外還有美國的 Quanstamp、日本富訊金融科技、新加坡 FIGS Inc. 和 Cynopsis、菲律賓 BeamAndGo，及來自香港的港信科技，共 6 個國際公司進駐。

首波進駐金融科技創新園區團隊大合照。(鉅亨網記者陳慧菱攝)

全球各大金融科技創新市場發展要蓬勃，「共創型」創新實證為重點環節，建置實體的創新園區便應運而生，金管會主委顧立雄就舉例，如同英國的 Level 39 及香港的數碼港等皆是。

金融科技創新園區中規畫的「數位沙盒」，算是一個「API 管理平台」創新實證的共創環境，以「智能理財」、「物聯網金融」 兩項共創主題，匯集產業數據型與服務型 API，降低創新驗證的門檻與成本，加速創新主題實驗。

所謂的「金融監理沙盒」是指在一個風險規模可控的環境下，針對金融相關業務、或遊走在法規模糊地帶的新創業者，在主管機關監督下提供一個實驗場所，讓業者盡情測試創新商品或是新商業模式，同時在主管機關的同意下，可暫時排除法規的要求。

開幕當天也誕生了全台第一個可進入沙盒實驗的實驗案，是由凱基銀行跟中華電信合作，實驗內容主要是藉由透手機身分確認技術，結合電信帳單資料及大數據交換等科技營業模式，來申請信貸、信用卡的金融服務 API，預計 2018 年 12 月 5 日就可進入沙盒實驗。

遞件申請的實驗案共有三案，凱基銀行搶得頭香後，據了解，後續兩家是非金融業，一家申請網路借貸，一家申請實驗公司債交易平台。

據了解，有意進入沙盒實驗的還有：跨境小額匯款、電子支付、信用卡紅利整合、區塊鏈運用在保險理賠、網路投保、機器人理財等。

整體來說，金融科技創新園區已整合國內外金融與科技相關逾 30 家產、官、學研創等單位合作，投入總值逾千萬資源，園區內推動「共創聯盟」進行多元資源交換。

就算尚未允許入沙盒實驗，還是鼓勵金融、科技大型機構設立金融科技企業實驗室，第一波已有中國信託金控、星展銀行（台灣）、上海商銀以及悠遊卡公司等機構，於在園區內設立主題實驗室，與金融科技新創、校園創新人才直接互動、交流。

此外，金融科技創新園區的另一大特色，則是有金管會監管人員進駐、常設定期的「監理門診」，就近輔導想申請監理沙盒的新創，顧立雄就表示，尤其對非金融業而言，洗錢防治等相關法規都不甚熟悉，在開發產品的過程中非常需要協助，「監理門診」就可以提供「問到飽」的服務。

值得一提的是，顧立雄還透露，目前正評估成立第二個金融科技創新園區，可能會在高雄，高雄市府正積極爭取，但他也坦承場地不是最大問題，最大問題還是經費，可能需要金融業出資，目前還在評估是否有足夠的能量再設立新園區。

金融科技創新園區甫開幕，這只是一個起點，要不要再設立第二座園區其實並非重點，因為除了看經費，重要的還要看這座園區繳出的成績單，與其投入再多經費、設再多園區，不如先集中火力畢其功於一役，大家都張大眼睛期待全台首宗沙盒實驗，12 月 5 日啟動實驗後，半年後就須跟金管會報告，屆時將是為金融科技創新園區打分數的關鍵時刻。