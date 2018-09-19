日本央行行長：達到通膨目標前不會退出寬鬆 可承受雷曼兄弟規模的衝擊

稍早，日本央行公布 9 月會議決議，以 7-2 票決定維持政策利率 - 0.1% 不變，維持日本 10 年期公債殖利率目標 0% 不變，並稱將在相當長的時間內保持當前極低的利率水平。

台北時間 14:30，日本央行行長黑田東彥舉行新聞發布會，表示 7 月份的決定總體上是對寬鬆政策力度的加強，8 月 ETF 買入減少並不意味著政策轉向。另外，黑田稱無法就安倍首相關於退出 QE 的言論作出具體表態，不過，在達到通膨目標之前，日本央行不會退出寬鬆。

重申貨幣政策：計劃保留前瞻指引 保持低殖利率環境至更長時間

黑田東彥在會上重申並補充了此前公布的貨幣政策，表示本次會議維持殖利率曲線控制政策（YCC）不變，日本央行將繼續保留負利率政策和 10 年期公債殖利率目標，也會保留 J-Reit 和 ETF 買入。

在早前公布的利率聲明中，日本央行沿用 7 月的瞻性指引，因通膨率仍遠低於 2% 的目標，承諾長時間維持利率在非常低的水準。

黑田對此表示，計劃保留前瞻指引，給出前瞻指引是因為有些人認為日本央行傾向於退出刺激。另外，將保持低殖利率環境至更長時間，只要仍存在不確定性，就會維持低利率。

黑田還表示，殖利率曲線控制應該對經濟有積極影響。目前為止殖利率曲線控制運作良好。

關於 7 月會議的矛盾信號：「隱形減碼」還是「加強寬鬆」？

由於疲軟的通膨迫使其維持其大規模刺激措施的時間超過預期，日本央行已於 7 月採取措施增加了政策框架的可持續性，包括允許債券殖利率在零目標位附近更加靈活地波動，以及提高了債券購買及股票 ETF 購買的靈活性。

此後，市場對日本央行實際上到底是收緊還是放鬆了貨幣政策出現普遍分歧。彭博社在該央行決議前的一項調查顯示，79% 的受訪者認為這是「隱形減碼」，而其餘受訪者認為這是「加強寬鬆承諾」。

黑田在會上表示，7 月份的決定總體上是對政策力度的加強。

對於自 7 月決定以來債市的走勢，黑田表示，鑒於通常夏季交投清淡，因此目前評估 7 月調整對日債的影響為時過早。不過，黑田東彥稱，總體來看，7 月決議之後，債市有所改善。

黑田東彥也提及了 8 月 ETF 的購買減少問題。自從上次會議後，日本央行在眾多日東證指數下跌超過 0.2% 日子裡，都沒有介入市場。而此前，每當日本東證指數下跌超過 0.2%，日本央行便會介入買入 ETF，防止可能出現的崩盤。也有路透消息稱，日本央行可能正在通過減少對市場的大規模貨幣刺激措施來實現「隱形的撤出」。

對此，黑田表示，這並不意味著政策轉向，ETF 買入規模並不設預先確定的數字，可以靈活調整。他表示，ETF 買入操作旨在影響風險溢價，操作規模取決於對風險溢價的評估。

對未來可能退出刺激有暗示嗎？

上周五日本首相安倍晉三表示，日本央行不應永遠維持當前這種超寬鬆政策。談及安倍晉三展現出任期內找出貨幣政策正常化之路的這一意向，黑田東彥表示，自己無法就安倍首相關於退出 QE 的言論作出具體的表態。

不過，黑田同時也表示，沒有一家央行想要無限期的收緊或者寬鬆政策，所有央行都想要快速達到目標和實現正常化。日本央行與政府之間對貨幣刺激的副作用觀點不存在分歧。

他表示，實現 CPI 目標後，不會繼續實施超寬鬆政策。不過，在達到通膨目標之前，日本央行不會退出寬鬆。

通膨目標怎麼樣了？

對於市場普遍關注的通膨目標方面，黑田東彥表示，預計 CPI 將趨近於 2% 的目標。

黑田東彥稱，最初在 2013 年 4 月啟動 QE 的時候，計劃的時間是 2 年。目前，通膨已經有所回升，但 CPI 仍然低於目標。日本央行仍然繼續希望儘快實現 2% 通膨目標，這個立場沒有變，只是比最初預計的要花上更長的時間罷了。

黑田表示，日本央行的任務依然是儘可能儘快實現通膨目標，而日本經濟本身已經得到了極大改善。

另外，黑田稱，日本央行與政府將協力逃脫通縮。政府促進經濟增長的不少措施仍還在實施階段。

全球局勢對日本經濟可能造成衝擊？

市場普遍關注日本央行將如何討論全球貿易摩擦升級對其信心的衝擊，是否仍相信日本出口型經濟將因為全球需求強勁而保持溫和擴張。

會上，黑田提到了近期的風險因素，認為近期自然災害對經濟的衝擊很可能只是暫時的，但保護主義和地緣政治是未來風險，注意到土耳其、阿根廷的問題。

黑田認為，貿易保護主義會影響到全球供應鏈乃至全球經濟，但目前還沒有影響到全球貿易。此外，雖然貿易領域的風險略有上升，但還沒有到影響整體情境的水平。

談及日本經濟現狀和央行預期，黑田表示，日本經濟溫和擴張，消費繼續溫和擴張，工業產出也在擴張。預計國內經濟將持續擴張，未來將繼續保持良性循環。

黑田東彥還表示，日本金融系統維持穩定，可以承受雷曼兄弟規模的衝擊。