現代汽車將於2022年導入全像AR導航系統

韓國汽車大廠現代汽車 (005380-KR) 於週三 (19 日) 表示，通過最近對瑞士科技公司 WayRay 的投資，現代汽車將與 WayRay 進行商業合作，計畫在 2020 年開始在車輛中安裝全像擴增實境 (AR) 導航系統。

WayRay 成立於 2012 年，是第一個將航空航天技術應用於陸地導航的智慧汽車開發商。WayRay 在俄羅斯設有研發中心，並於 1 月份在拉斯維加斯舉行的 2018 年國際消費電子展上展示了其全像 AR 顯示器。

WayRay 的全像 AR 導航系統 (圖: The Korea Times)

「WayRay 在全像 AR 顯示系統的硬體和軟體開發方面擁有卓越的專業知識，」現代汽車集團首席創新長兼執行副總裁 Chi Young-cho 說道。

Chi Young-cho 表示：「Hyundai 與 WayRay 的合作將幫助我們建立一個全新的生態系統，AR 技術不僅可以增強導航系統，還可以為智慧城市和智慧建築建立 AR 平台，對現代汽車來說是個長期的、新型的獲利，並將提供客戶全新的用車體驗。」

WayRay 執行長 Vitaly Ponomarev 表示：「作為一家深度科技公司，我們致力於創新，並期望更加超越全像 AR 顯示器和新界面。越來越多的汽車製造商和投資項目正在推動公司的成長並提升我們對實現多元化創新的信心。我們很自豪能夠成為可靠的合作夥伴，能夠滿足保時捷和現代汽車等投資者的高標準。」

與市場上的傳統車內顯示器相比，WayRay 的全像 AR 系統使用的是幾乎可以安裝在汽車中任何地方的小型投影機。該系統可以創建逼真的 AR 體驗，虛擬物體可以無縫地連接到汽車周圍的世界中，駕駛員能夠自然的在視覺中看見虛擬指標與導航路線。

據產業人士表示，有鑑於過去幾年內市場的年增率為 30%，全球全像顯示器市場的規模在 2020 年將達到 36 億美元。