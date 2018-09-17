史上首次！日本70歲以上人口占比超過20%

在人口老齡化的道路上，日本已經回不了頭了。

日本每日新聞援引日本總務省的數據顯示，日本 70 歲以上的老齡人口比例史上首次超過 20%，達到 20.7%，即 2618 萬。 一年前，該比例為 19.9%。

而日本 65 歲以上的老年人也達到了創紀錄的 3557 萬人，比上年同期增加了 44 萬人，占總人口數的 28.1%，同樣創下歷史新高。日本厚生勞動省稱，日本老年人口比例為 28.1%，居世界首位，其次是義大利的 23.3%，葡萄牙為 21.9%，德國為 21.7%。

日本國立社會保障和人口問題研究所預計，到 2040 年日本老齡人口的比例將達到 35.3%。

在 3557 萬老齡人口中，日本老年女性首次突破 2000 萬大關，達到 2012 萬，遠多於 1545 萬的老年男性，這也與日本女性的平均壽命長於男性有關。據日本厚生勞動省 7 月 20 日發布的數據顯示，2017 年日本女性平均壽命為 87.26 歲，比 2016 年長壽了 0.12 歲；日本男性平均壽命增加了 0.11 歲至 81.09 歲。

日本人變得更長壽，也使高齡老人越來越多。年齡在 80 歲或以上的人口達到 1104 萬人，比上年同期增加 31 萬人。90 歲及以上的人口達到 219 萬人，較去年同期增加了 14 萬人。

隨著退休人員比例的增加和低出生率導致的人口總數下降，日本政府需要解決不斷上升的社會保障成本和勞動人口短缺的問題。

在接受日本經濟新聞採訪時，日本首相安倍晉三表示，希望利用接下來一年的時間，打造不論到多大年紀、只要有意願就能參加工作的「終身不退休」、「終身活躍」的社會。

他表示，日本政府將推進評價和薪酬體系的完善，討論將繼續雇用年齡提高至 65 歲以上，還打算推動社會招聘的大幅增加。作為勞動方式改革的第二輪舉措，希望果斷推進終身不退休時代的雇用改革。

安倍在採訪中進一步表示，計劃利用接下來的 2 年時間，以終身不退休、終身活躍的社會作為前提，推進醫療和養老金等涉及社會保障制度整體的改革。為了構建所有年齡層人群都能安心的社會保障制度，希望利用 3 年時間推進大規模改革。

最新數據顯示，日本老年人就業人數連續第 14 年增加，2017 年達到了創紀錄的 807 萬人，占全國就業人口的 12.4%。在老年職工中，四分之三是兼職或其他類型的非正規雇員，共有 316 萬人。