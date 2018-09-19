中興通訊(00763-HK)擬就所持有深圳物業與深投控交易

中興通訊(00763-HK)公佈，於2018年9月19日，中興通訊股份有限公司與深圳市投資控股有限公司簽訂了《合作框架協議》，擬就公司直接或間接持有的深圳市南山區西麗工業園北區以及深圳市龍崗區布吉片區的土地及物業資產與深投控進行交易。同日，公司與深投控簽署了相關《抵押合同》及《股權質押合同》，以公司下屬企業深圳市國鑫電子發展有限公司90%股權及公司持有的深圳市南山區西麗工業園北區宗地及其建築物為本項目下公司的各項義務提供擔保;公司下屬企業深圳市中興康訊電子有限公司與深投控簽署了《股權質押合同》，以其持有的國鑫電子10%股權為本項目下中興康訊的各項義務提供擔保;國鑫電子與深投控簽訂了《抵押合同》，以國鑫電子持有的深圳市龍崗區布吉片區宗地及其建築物為本項目下公司的各項義務提供擔保。
此外，深投控於本協議及相關《抵押合同》、《股權質押合同》生效後3個工作日內將首期款人民幣22億元支付給公司。於深投控支付首期款之日起15日內，向主管機關提交關於抵押資產、質押資產的登記申請。雙方根據深投控盡調情況、評估結果等友好協商確定具體協議文件內容，並簽署具體協議文件。
本次擔保提供後，公司及控股子公司對外擔保餘額約78.55億元人民幣，占公司2017年12月31日經審計合併會計報表淨資產的24.82%;公司及控股子公司對合併報表外單位提供的擔保餘額約2878.48萬元人民幣，占公司2017年12月31日經審計合併會計報表淨資產的0.09%。公司無逾期擔保。
公告指出，本項目有利於公司進一步聚焦主營業務。
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