在岸人民幣轉跌為升 增長95點子

雖然中美貿易戰升級，人民幣不跌反升。9月19日在岸人民幣轉跌為升，於下午16:30，日盤收市兌美元報6.852元，微升95點子或0.14%。早上9:30開市承接昨日跌勢，輕微低開38點子，初段曾跌至日內低位6.8694元，最多跌79點子。很快在早上10:24左右開轉跌為升，於下午13:40曾升至日內高位6.8438元，最多升177點子；日內波幅256點子。

離岸人民幣更是連升3天，於16:30報6.8481元，較昨日升131點子或0.19%。早上9:32見日內低位6.87元，最多跌88點子；隨後跌幅收，於10:30左右開始轉跌為升，於下午13:40見日內高位6.8429，最多升183點子；日內波幅271點子。

是日人民幣兌美元中間價報6.8569元，下調15個基點。

美國總統特朗普正式宣佈對中國額外出口商品2000億美元貨值加征新關稅，中國亦宣佈向600億美元美國貨加徵關稅，中美貿易戰進一步升級，舉措暫未對人民幣匯率造成明顯影響；市場反應明顯較少，市場分析由於已對美國舉措有充分預期，加上各方仍忌憚大行出手維穩，大幅推低人民幣匯價意願不強，特別是在美元指數處於相對疲軟時期。但市場看貶人民幣的情緒繼續積累。

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