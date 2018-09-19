吉利汽車上半年取得驕人的業績，真的是靠壓榨供應商嗎?

作為國内國產汽車的領頭企業吉利汽車（00175-HK），上半年實現業績大幅增長，但是公司股價從年初高點至2018年9月18日收盤，接近腰斬。公司上半年靓麗的業績和對應的股價形成鮮明對比。

（圖片來源：同花順）

具體看，截至2018年6月30日止6個月該公司實現收益537.08億人民幣，同比去年（394.24億人民幣）增長36%，股東應佔淨溢利為66.7億元人民幣，同比去年（43.4億人民幣）增長54%。從上半年吉利汽車公佈的營收和淨利來看，均保持穩定快速增長。

（圖片來源：吉利汽車截至二零一八年六月三十日止六個月的中期業績公佈）

財華社仔細、全面的閱讀吉利汽車上半年財務報表後，也併沒有發現各類財務項目有惡化的迹象，相反同比去年均有不同程度的好轉。那麽，造成公司上半年股價腰斬的原因是什麽？

去年估值最高達21.5倍

吉利汽車去年全年淨利實現翻倍增長，淨利的大增加上香港股票市場去年形成一波牛市，公司股票實現“戴維斯”雙擊，一整年漲幅約三倍。

我們來分析一下去年公司股價漲幅超過三倍，是實實在在的業績增長，還是有很大原因是市場情緒導緻的高估。去年公司淨利潤增長一倍而股價漲幅超過三倍，可以肯定是的短期公司淨利增長速度不及股價增長速度，這其中的原因就是因為市場給予了公司較高的估值，所以公司股價漲幅短期跑赢利潤增長幅度。

回頭看公司去年業績，2017年公司淨利潤約107億元人民幣，總股本89.7847億，可以測算出對應的每股收益約為1.19，對應公司股價去年最高點29.51港元的市盈率約為21.5倍（已經考慮匯率因素）。吉利汽車這樣的估值是去年股市在比較狂熱的時候才產生的，成熟的香港股市一般給予製造業的公司市盈率在5-10倍之間，所以，在去年公司股價最高點的時候，明顯高估了，今年的調整也就顯得在意料之中了。

今年公司股價經過大幅調整，淨利快速增長，使得吉利汽車的估值已經回到合理偏低的位置（動態市盈率約8.5倍：來源大智慧軟件），但近期股價還沒有止住下滑的趨勢，這又是什麽原因造成的？

壓榨供應商利潤

在吉利汽車發佈半年報不久，國内垂直汽車網站蓋世汽車網有一則“吉利發佈半年報：淨賺66.7億元，同比大增54%”的文章快速成為熱點，公司的下遊供應商在留言區就不斷抱怨吉利壓低供應商產品價格、拖延貨款。

（圖片來源：網絡整理）

從上面留言中我們可以看出，供應商認為吉利所得利潤部分是從供應商的貨款中得來的，併且還在不斷壓低供應商的價格，導緻大型優質的供應商不敢與其合作，長此以往會導緻供應商降低零部件質量，進而影響吉利整車質量。

當然，也有為供應商辯護的聲音，有人認為如果嫌棄吉利給的錢少，賺得利潤低，完全可以不和吉利合作，一方面和吉利合作，一方面說吉利壞話有點不地道。

（圖片來源：網絡整理）

這兩則不同方向的爭論，隨著時間愈演愈烈，吉利方面也意識到問題嚴重性。據21世紀經濟報道，針對供應商問題，吉利相關人士回應：

大家都是在按照合同做事，零部件企業也要分解主機廠的成本壓力，在成本壓力下尋求技術進步有利於整體行業競爭力的提升。未來吉利整體方向不會調整，繼續優勝劣汰，繼續靠規模和增量來控製成本。不過，也會針對個案進行微調。所謂“個案”，指的是在溝通上存在誤解的供應商。“因為溝通不暢導緻雙方對對方的戰略意圖沒有真正理解或者是誤解的情況，我們會進行調整。”

從吉利相關人士的回應，我們可以看出公司也承認有壓低供應商價格的案列，但隻是極個别，併不是全部。如果簡單看其實這件事併沒有什麽大不了，公司縮減成本沒有什麽問題，但是經過這麽一鬧，明顯投資者對於公司顯示出擔憂，因為吉利對於上遊供應商成本壓縮的太厲害，供應商為了賺錢，肯定對於產品的質量會有所下降，進一步會影響到吉利的銷售利潤。

綜上所述，我們可以看出吉利汽車今年來股價大跌的原因主要有兩個，最主要的就是高估值導緻的下跌，加上近期吉利壓縮供應商利潤，導緻市場對於其產品質量的擔憂，反映到股價上就是持續的殺跌。

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