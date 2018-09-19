看好東南亞市場 陽明轉投資好好國際物流成立越南子公司

陽明海運 (2609) 集團所屬好好國際物流看好東南亞市場經濟發展，於越南胡志明市成立「好好高質行物流有限公司」，好好物流為配合集團事業發展計畫，積極拓展東協新興市場，透過多樣性的業務內容，提供客戶更便利物流服務。根據國際貨幣基金 (IMF) 資料，預測未來五年全球平均國內生產總值 (GDP) 成長率為 3.76%，其中越南國內生產總值 (GDP) 的年成長率平均為 6.5%，印尼國內生產總值 (GDP) 也達 5.58%，皆高於全球平均，為全球成長較快速的經濟體之一，經濟成長動能強勁，消費市場龐大，內需及外銷市場皆具有一定的發展潛力。



好好物流除了透過越南成立子公司外，也已把服務觸角擴及印尼，今年 1 月於印尼雅加達設置服務據點，就近開發當地業務新增貨源，同時深入了解客戶及業者需求，發揮物流專業，提供全方位的海空運整合性的物流服務，包含一站式物流、倉儲及加值及跨境電商物流等服務，讓客戶能透過最便利的方式，完成貨物的報關檢驗、倉儲管理、加值以及境內到府配送的運送新體驗。



好好物流透過自營辦公室與各地代理體系建立完整服務網絡，未來更將搭配創新的商業模式與集團相關核心事業體，持續為全球客戶提供最專業與高效率的客製化物流解決方案。