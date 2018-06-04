陽明海運發明輪83個貨櫃落海 待入雪梨港後進行後續處理

陽明海運 (2609) 發明輪 (YM Efficiency) 自高雄港開往澳洲雪梨港途中，在澳洲時間 6 月 1 日凌晨於雪梨港外海遭不規則湧浪沖擊，造成總共 83 個貨櫃落海，26 個貨櫃倒塌變形，經查，落海貨櫃中並無危險品及海洋汙染物質，且船身則並無嚴重損害。發明輪遭遇海浪沖擊後，船長立即向澳洲 AMSA(Australian Maritime Safety Authority)通報，陽明海運也成立緊急應變小組掌握事情發展及處理此一突發事件。發明輪本航次實際裝載 3307 TEU，落海的貨櫃中主要包含陽明海運 34 個貨櫃，長榮海運(2603)21 個貨櫃及東方海外的 5 個貨櫃。



目前發明輪位於雪梨港外並已取得進港許可，但因當地受惡劣天候影響導致港口暫時關閉，目前尚無法進港。陽明正全力設法安排讓發明輪儘速進港處理受損貨櫃；對於已落海的貨櫃也已由船東責任保險公司 (Britannia P&I) 規劃進行打撈及清除工作。陽明海運也安排驗船師進一步檢驗船舶安全，進行必要的維修處理，以確保船舶的適航性，同時船東責任保險公司代表完成準備，待發明輪進港後即可進行公證等後續處理。



後續處理方面，陽明海運也已依貨櫃裝船清單通知裝貨港，將於發明輪靠岸後清查受損貨櫃名單，將完整資料提供予各裝貨港以利通知客戶，避免客戶權益受損。

