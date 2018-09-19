日月光第三屆自動化產學合作成果發表 迎戰工業4.0

全球半導體技術日新月異，隨著 AI 技術發展逐漸成熟，智慧製造勢必成為未來重點應用領域，從智慧工廠、智慧服務、智慧物流，到後端的資料特徵工程、大數據、分類、分析，與應用等，都需要 AI 技術導入。為了精準掌握趨勢浪潮、日月光集團今日舉辦「第三屆自動化產學合作專案發表會」，與成功大學、中山大學的專業團隊，分別針對製程優化、產品設計與良率提升，以及資訊安全監控等，共同進行六個專案的經驗成果分享。日月光集團布局半導體封測智慧工廠，追求技術領先，已於 2015 年開始，與南部多所頂尖大學合作，進行自動化產學技術研究合作，已累計 20 件合作專案，今年自動化產學技術研究邁入第三年，與中山大學、成功大學取得很好的成果。



日月光借重學校專業，開發「智慧型良率管理系統」，提升機台預警能力，提高製程的穩定性，並透過研發「智慧型預測保養」及「虛擬量測系統」，以演算法快速找出提升良率的重要參數，並持續投入區域性品質檢驗方法，達到品質全檢目標；此外，藉由發展「人工智慧於基板線路佈局自動化」技術，大幅降低耗費的時間與人力。在資訊安全的監控上，日月光與學校共同建立關鍵字與機密等級關連資料庫，利用大數據分析技術建立門禁行為管理，偵測異常門禁行為提出早期告警，有助公司制訂更嚴謹的門禁規則，守護公司與員工的安全。



日月光高雄廠副總經理李政傑表示，日月光如果要能持續跑在世界的前端，拉開與競爭對手的差異，培養優秀的人才是企業永續經營的關鍵。如今台灣社會正面臨著少子化的衝擊，日月光也必須思考如何因應自動化人才短缺，因此我們與在地學校進行產學技術合作，提倡學用合一的作法，使學生更了解業界生態，踏出校園後立即可與產業接軌。包含外觀檢測、資安管控、與大數據結合，提升工廠良率和機台保養預測的精準度，明年將增加與高雄科技大學合作，期望有更多學校參與，注入研發動能，在智慧製造領域引領業界、掌握先機。



除了培育、延攬優秀的青年學子外，為有效培訓內部人才，日月光於今年啟動「AI 學院」，與高雄大學合作，邀請北中南 AI 領域專家分享經驗與知識，培育 50 名具統計背景的工程師，進行專業課程教學與實作訓練，成為加速日月光自動化發展、與時俱進的重要推力。日月光強調，將透過智慧製造，在世界的舞台中保持領先，以快速發展自動化，作為升級轉型的動能，迎戰全球工業 4.0 浪潮，並以創新、自動化科技的專業技術，加速實現智慧工廠藍圖，持續服務半導體市場。