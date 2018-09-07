出貨看增+成本降 日月光旗下環旭電子2019年盈利有望改善

《彭博社》報導，日月光集團 (2311-TW) 旗下的環旭電子 (601231-CN) 明年盈利有望改善，因成本激增以及出貨量疲弱等問題已逐漸減緩，該公司為蘋果提供以 iPhone、iPadc 和 Macbook 為主的全系列產品所需 Wi-Fi 模組。

環旭電子總經理魏鎮炎 3 日於台北辦公室接受彭博採訪時表示，在蘋果推出新產品之前，銷售額已開始改善，但並未提供詳細銷售預測。環旭電子網站指該公司今年上半年淨收入年減 30%，從人民幣 5.56 億元下滑至人民幣 3.92 億元。



市場預期，蘋果在 9 月 12 日的新機發表會上，將介紹三款新 iPhone。



環旭電子同時也是聯想集團和英特爾的供應商，該公司主要製造包含 Wi-Fi 模組和主機板等零組件，可用於各種消費品和工業產品，包括智慧型手機、筆電和汽車。

魏鎮炎指出，隨著供應商增加產量，電容器和電阻器原料成本有望下滑，這將有益於盈利反彈，同時，市場對其客戶產品的需求顯現出改善跡象，將可帶動出貨量。

魏鎮炎表示，「我們預計公司的盈利能力將在第 3 季和第 4 季恢復，並在 2019 年回復到正常水平。」 環旭電子因盈利下滑 ，今年股價暴跌超過 40%，7 日上午暫報每股人民幣 8.66 元。

環旭電子股價走勢圖

彭博社追踪的 7 位分析師平均預測，明年環旭電子的淨收入將年增 30%，從今年的人民幣 13.4 億元增長至人民幣 17.4 億元。

魏鎮炎指出，該公司產品的多樣化，以及在不同據點生產，正在幫助公司實現「健康成長」的目標。環旭電子目前在台灣、中國和墨西哥皆設有生產基地，並透過收購擴展到波蘭，以及與高通 (QCOM-US) 合資企業擴展至南美洲。

取得 Chung Hong Electronics Poland SP.Z.O.O 60% 的股權，將使環旭電子能進駐歐洲。與高通的合資企業，計劃在 2020 年開始建設工廠，主要為巴西市場提供服務。此外，環旭電子也在尋求投資東南亞的機會，但並未提供細節。