無懼貿易戰港股再升322點 吉利升近6%

新一輪中美貿易戰宣佈後，港股不停反升，還連升2天。9月19日，港股高開85.36點，開市初段已是全日低位，升1.13點至27085.79點；之後升勢持續，下午14:00左右升至全日高位27488.35點，最多升403.69點；日內波幅402.56點；並以貼近全日高位收市，恒生指數報27407.37點，升322.71點或1.19%；成交金額963.7億港元，交投增加。

恒生國企指數收市報10741.69點，升184.71點或1.75%。

9月恒生指數期貨於下午15:54報27398點，升357點，未平倉合約逾13.8萬張。

10月恒生指數期貨報27398點，升364點，未平倉合約逾7000張。

繼美國向內地2000億美元貨物徵收的關稅收後，中國周二晚公布向美國600億美元產品徵收5%或10%關稅，雙方的關稅行動均於下周一執行。國家發改委亦表明，將繼續加大基礎設施領域補短板力度、穩定有效投資。

騰訊(00700-HK)扭轉2日跌勢。收市報321.6港元，升3.6港元或1.1%。騰訊連續8個交易日回購，昨以以3950萬港元回購12.5萬股；八度累計斥資2.865億港元進行回購。市場又傳出騰訊音樂娛樂集團將其計劃在美國上市籌集的資金減半，至約20億美元。另外，騰訊已否認有關騰訊吃雞遊戲將全面下架的傳聞，表示「純屬謠言」。

中國平安(02318-HK)連升2天。收市報77.15港元，升1.8港元或2.4%。吉利汽車(00175-HK)亦扭轉2天跌勢，收市報14.9港元，升0.8港元或5.7%。融創中國(01918-HK)連升2天，收市報25.9港元，升1.05港元或4.2%。

不過中國恒大(03333-HK)則逆市下跌，連挫3天。收市報25.8港元，跌0.45港元或1.7%。中國移動(00941-HK)亦見回軟，收市報75.75港元，跌0.6港元或0.8%。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)