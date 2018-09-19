亞洲第三季企業信心重挫至近三年低位 受貿易戰疑慮沖擊

湯森路透/歐洲工商管理學院(INSEAD)調查顯示，亞洲企業第三季信心跌至近三年低位，企業憂心全球性貿易戰惡化的沖擊。

第三季亞洲企業景氣指數由上季的74跌至58，為2015年第四季以來最低。這項指數代表企業對未來六個月的展望，有104家企業受訪。

這是指數連續第二季下跌，並創下2009年展開調查以來最大跌勢。指數高於50代表企業持正面看法。

“該指數下跌可能是經濟放緩的強烈信號，”歐洲工商管理學院經濟學教授Antonio Fatas指出，並稱以往的調查結果與亞太經濟增速變化之間的連動性頗強。

受訪者將全球貿易戰列為主要商業風險，其次是中國經濟放緩和匯率波動。這次調查是在8月31日-9月14日進行的。

美國總統特朗普周一升級與中國之間的貿易戰，宣布將對價值約2,000億美元的中國商品征收10%關稅，並警告若中國采取報覆措施，將會采取進一步的關稅行動。而中國則回應稱將進行報覆。

分析師表示，這兩個全球最大經濟體之間的貿易戰或僅會對各自的經濟增長造成溫和的影響，但由於全球價值鏈的原因，尤其是亞洲大部分地區都依賴於同中國的貿易，貿易戰將對其它國家產生深遠的影響。

盡管如此，中國分項指數還是從63大跌至25，創下歷史最低值，並且也是首次負面展望。日本企業也變得悲觀。

“因為中國已成為美國的主要目標，中國經濟的不確定性日益增加，”Fatas說。

**新興市場受創**

中美關系惡化也降低了投資者的風險偏好，加劇了新興市場的資金外流，而且新興市場也受到美國利率上升以及土耳其和阿根廷金融危機蔓延擔憂的打擊。

因資金外流的打擊，印度盧比INR=D2、印尼盧比IDR=和菲律賓披索PHP=是今年迄今為止下跌最多的新興亞洲貨幣。德裏、雅加達和馬尼拉均采取了升息等措施來支撐本國貨幣。

盡管如此，但該調查顯示印尼和印度的企業的樂觀程度僅次於泰國企業。

菲律賓的一些企業正在失去信心，該國分項指數從94下滑至61。但參與此次調查的Metropolitan Bank and Trust Co (MBT.PS)保持樂觀，主要理由是政府的基礎設施計劃和遏制通脹的舉措。

“任何基礎設施支出對經濟都有好處。這創造經濟活動，將有助於各種規模的企業成長，”該行投資者關系部的Anna Dominique Cudia在電郵中稱。

印尼商會副會長Widjaja Kamdani稱，印尼面臨的貿易風險相比其他一些國家來講較低，這支撐了企業信心。

“盡管我們看法樂觀，但在擴張方面也非常謹慎，因為考量到外部風險，”她在談到印尼企業時這樣說。

按行業來說，建築和工程業信心屬於最疲弱之列，其分項指數45為2012年以來最低。汽車和房地產企業最為悲觀，但這兩個行業的作答企業比較少，都只有三家。

金屬和化學品企業信心最為樂觀。

本次接受調查的企業包括：Oil Search(OSH.AX)、信實工業(Reliance Industries)(RELI.NS)、鈴木汽車(7269.T)、朝日集團(2502.T)、佳能(7751.T)、Central Plaza Hotel(CENTEL.BK)和台達電子(2308.TW)。

路透雅加達9月19日

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