A股納入富時羅素國際指數或本週決定 萬億元級增量資金在望

據證券時報報道，A股納入富時羅素國際指數是一個超預期的利好，有望給A股註入做多能量。上週五，國際指數公司富時羅素表示，最早將於9月17日-21日作出是否納入A股的決定，納入的權重可能高於0.8%。據了解，8月31日，A股調整新納入MSCI指數10隻個股，至此，236隻A股合計佔MSCI新興市場指數的權重為0.75%。這也就意味著，A股加入富時羅素國際指數的比例可能超過MSCI。

廣發證券分析認為，A股如納入富時國際指數，將進一步加快A股融入全球資本市場步伐，A股市場追求藍籌股、價值股的風格將進一步強化。

頂點財經首席宏觀分析師徐陽表示，根據目前富時羅素國際指數約1.5萬億美元的規模，理論上有望給A股帶來5000億美元，即超過3萬億元人民幣增量資金。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，越來越多的國際指數把A股納進去，一方面看中了A股的市值，現在A股的市值是世界上前三大的市值。另一方面也反映了A股市場經過大幅下挫之後，估值上確實具備了比較大的吸引力，外資作為中長線的投資資金，更加看重上市公司本身的價值。隨著A股國際化程度的提高，將來外資在A股市場的佔比也會逐步增大。根據測算，現在外資在A股市場的總市值佔比隻有2%，佔A股自由流通市值6%左右。在未來的5年到10年，外資佔到A股市場的總市值有可能提到10%，這會給A股帶來大量的增量資金。

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