行動電源夯 威剛推P10050C與P10050V兩款新品 積極搶市

多媒體用途下，智慧型手機日趨耗電，此舉導致行動電源成為市場上最夯的主流電子產品之一，看好相關趨勢，DRAM 模組龍頭大廠威剛 (3260) 推出 P10050C 與 P10050V 兩款行動電源，積極搶市。威剛介紹，P10050C 採用 USB-C 電源輸入介面，相容於 USB-C 手機和平板，且打破傳統、掌握脈動是威剛行動電源打造品牌力的推進器，P10050C 的設計靈感源自古希臘謬思女神，力求藝術與科學的完美結合，而消費者最在意的是使用電量，P10050C 和 P10050V 皆提供 10050mAh 的容量，可讓平板電腦從 0%-100% 充滿約 1 次、智慧型手機約 4 次。



另外，威剛也強調，行動電源的一大關鍵點，是得考量到使用上的安全，P10050C 和 P10050V 都具備過充電防護、過放電防護、過溫防護、短路防護、輸入過電壓防護與輸出過電流防護等多重防護，對充電的細節做出完善的規劃。