威剛結盟遊戲商網銀旗下電競隊 佈局電競領域

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (5) 日宣布，與遊戲商網銀國際旗下戰績優異的職業電競隊閃電狼結盟，扶植台灣電競產業及培育電競人才，董事長陳立白表示，未來將持續協助推廣電競產業，攜手政府、官方協會等共同爭取國際級賽事舉辦權，幫助台灣電競走向國際。

威剛長年致力於電競周邊硬體研發，也積極參與國內電競產業發展，繼贊助今年台灣規模最大的國際級賽事「2018 IeSF 世界電競錦標賽」，擔任協辦單位後，今日也正式宣布與職業電競隊閃電狼結盟，贊助其電競記憶體、固態硬碟、硬碟散熱裝置、行動硬碟等極佳效能硬體，讓選手們獲得更好的遊戲成績。

陳立白表示，扶植台灣電競產業及培育電競人才，一直是威剛多年努力的方向與目標，今年威剛不僅贊助閃電狼，也參與「新北電競基地」與 11 月將在高雄舉辦的「2018 IeSF 世界電競錦標賽」，往後也將持續協助推廣電競產業，攜手政府、官方協會等共同爭取國際級賽事舉辦權，幫助台灣電競走向國際。

威剛今年加速布局電競領域，大舉招募電競人才，除推出電競專屬液冷 RGB 記憶體、SSD、電競耳機及電競鍵盤等產品，也贊助大型電競活動，積極扶植台灣優秀的電競戰隊與培養產業人才，預期在未來電競產業蓬勃發展之際，高毛利率的電競產品線可望成為公司營運成長主要動能之一。