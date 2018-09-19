【異動股】水利板塊表現活躍 大禹節水(300021-CN)等多股漲停

今日早盤，水利板塊表現活躍，截至發稿，大禹節水(300021-CN)漲停報4.91元，正平股份(603843-CN)漲停報9.79元，三毛派神(000779-CN)漲停報10.90元，安徽水利(600502-CN)漲9.16%報4.17元，龍泉股份(002671)漲6.14%報4.84元，錢江水利(600283-CN)漲5.64%報11.04元，三峽水利(600116-CN)漲4.73%報7.08元。

消息面上，國家發改委18日在專題新聞發佈會上表示，截至目前，172項重大水利工程已開工建設130項，在建投資規模超過1萬億元。高標準農田加快建設。中央預算内水利投資將繼續重點支持172項重大水利工程建設，以及符合中央預篝内投資支持方向、正在實施的有關水利專項規劃和方案。推動加快建設引江濟淮、滇中引水、珠江三角洲水資源配置、碾盤山水利樞紐、向家壩灌區一期工程等重大水利工程，儘快補齊中小河流治理等薄弱環節的短板。

水利是加大基礎設施領域補短板力度、穩定有效投資的重點領域之一。重大水利工程的實施有望給從事基建工程和管材生產的企業帶來更多訂單。

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