雲南白藥(000538-CN) 今起停牌 控股股東混改後擬推進整體上市

雲南白藥控股股東雲南白藥控股有限公司啓動了整體上市計劃。9月18日晚間，雲南白藥(000538-CN)發佈公告稱，接到控股股東雲南白藥控股公司通知，白藥控股擬進行整體上市相關工作，併由雲南白藥吸收合併白藥控股。據悉，重組方案仍在醞釀之中。雲南白藥將從9月19日起停牌。

公告稱，根據目前掌握的情況，本次交易預計構成重大資產重組。因該事項尚存在不確定性，且涉及白藥控股三方股東及國資監管部門的溝通工作，為避免對公司股價造成重大影響，公司股票將自週三起停牌。

公司預計在不超過1個月的時間内披露本次重組方案，即在10月19日前披露重大資產重組信息。若未能在該期限内召開董事會審議併披露重組方案，且公司未提出延期復牌申請或申請未獲深交所同意的，公司股票最晚將於10月19日恢復交易。

雲南白藥控股有限公司是上市公司雲南白藥控股股東，持有雲南白藥41.52%的股份。據雲南白藥2016年底發佈的公告介紹，白藥控股的經營範圍為植物藥原料基地的開發和經營;藥品生產、銷售(限所投 資企業憑許可證生產、經營)、研發;醫藥產業投資;生物資源的開發和利用; 國内、國際貿易，主營業務為藥品生產與銷售。

整體上市是白藥控股混改後的又一大動作。此前，雲南白藥控股已進行了混合所有製改造，先後引入新華都集團和江蘇魚躍兩家民企作為戰略投資者。引入戰投後，雲南省國資委、新華都集團、江蘇魚躍持有白藥控股的股權分别為45%、45%、10%。在新的股權格局之下，今年7月陳發樹成為白藥控股的董事長。根據公開資料顯示，白藥控股董事會由5名董事構成，雲南省國資委委派2名，新華都委派2名，魚躍科技委派1名。

值得一提的是，“千億市值”也是雲南白藥的另一份“標簽”。去年6月13日，雲南白藥以97.05元的價格收盤，當時總市值達到1010.68億元，由此跻身千億市值俱樂部。不過，雲南白藥昨日(9月18日)收盤時報70.23元，近一個月股價便已累計下跌17.7%，市值已縮至731.38億元。此外，近期雲南白藥已連續遭遇股東減持，8月27日中國平安(601318-CN)宣佈將減持雲南白藥不超過1%的股份，9月15日，雲南合和也提出減持佔雲南白藥總股本比例不超過1%的股份。

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