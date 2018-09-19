【異動股】地產板塊今早表現強勢 萬科A(000002-CN)大漲超4%

今早，地產板塊表現強勢，截至發稿，世榮兆業(002016-CN)漲7.54%報10.13元，招商蛇口(001979-CN)漲5.25%報18.65元，新城控股(601155-CN)漲5.02%報26.55元，中國高科(600730-CN)、中國武夷(000797-CN)、榮盛發展(002146-CN)漲逾4%，萬科A(000002-CN)漲4.22%報23.97元，保利地產(600048-CN)、金地集團(600383-CN)、沙河股份(000014-CN)等均漲超3%。

據經濟參考報報道，18日上海發佈《關於開展2018年房地產市場秩序專項整治的通知》，要求到2018年底，住建委、房管局、公安局、司法局、稅務局、銀監局等多部門聯合開展房地產市場專項整治工作，重點打擊虛假信息、投機炒房、虛擬交易、違規提取住房公積金等違法違規行為。截至目前，上海、北京、廣州、深圳、海南、天津、南京、蘇州、合肥、廈門等地多部門聯合開展專項行動，打擊房地產領域侵害群眾利益違法違規行為，治理房地產市場亂象。

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