• 耶魯大學20年校長認為：真正的教育不傳授任何知識和技能，卻能令人勝任任何學科和職業，這才是真正的教育。說明教育的本質是改變人的思維方式，思維方式決定一切，科學的符合時代的思維方式是最大的資產。

• 人類自然資源消耗速度遠遠超出地球對自然資源的再生速度，現在75億人口至少需要1.5個地球才能維持目前的消耗量。2017年“地球生態超載日”是8月2日，這一天用儘了地球在2017年這一整年可再生的自然資源總量，地球生態的年度赤字已提前到來。

• 相信決定命運，一個人相信什麽，未來的人生就得到什麽。人們所看到的世界，僅是人們選擇看到的有限事物。無數看不到的事物才是世界的本真，一旦不相信本真，就無法擁有信仰，懷疑一切就會失去一切，這就是信則靈。

•所有人與人之間的差距都是認知的差異，認知能力主要體現在兩大方面：一是對看不見價值的認知，冰山一角是浮在水面的八分之一，而冰山下面的八分之七是看不見的價值；二是對未來價值的認知，未來的價值遠遠大於現在的價值。

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