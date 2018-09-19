庫克為貴iPhone正名：把你們需要的配件都換了

周二，蘋果公司 CEO 庫克為新 iPhone 昂貴的售價正名，他表示，「這是我們所生產的最先進的 iPhone」，消費者可能需要的配件都被更換了。

一周前，蘋果推出新款手機，其昂貴價格為很多人所詬病。其高配版新款 iPhone，iPhoneXS 和 XS Max 的起價都超過 999 美元，最高售價可達 1449 美元，超過蘋果 Mac 電腦。

在美國 ABC 電視台的《早安美國》節目中，主持人問庫克新 iPhone 手機的昂貴價格是否會將一部分消費者排除在外，庫克對此回應，

「我們想為每個人製作 iPhone。這是我們的目標，而且我們將推出幾款價格更低廉的手機。但是，這款手機，裡面有令人難以置信的相機，並帶有智慧型手機中體積最小，功能最強的晶片。」

庫克又指出大多數人支付的方式是通過與營運商達成協議，分期付款。

「所以，即使一台手機售價超過 1000 美元，大多數人每月僅支付 30 美元，那大概就是一天一美元。」

庫克還補充道，

「手機已經取代了您的數碼相機。你在不需要單獨的（數碼相機）了。它取代了你的音樂播放器。它取代了所有這些不同的設備。所以說，這個產品非常重要。我們發現人們希望擁有最具創新性的產品，但這樣做並不便宜。」

蘋果公司價格更親民的 iPhone XR 手機將稍後上市，起價 749 美元。蘋果也將 iPhone 8 的起價降至 599 美元。

9 月 12 日，令人期待已久的蘋果新品發布會如期舉行，只是此次的 iPhone XS、iPhone XS MAX 和 iPhone XR 三款新版 iPhone 均未能給市場帶來足夠驚喜。最終，蘋果當日收跌 1.24%，創 2015 年以來新品發布日的最大跌幅。

由於市場飽和，iPhone 新產品缺乏亮點，近年來 iPhone 銷量處於停滯狀態。金融部落格 zerohedge 認為，各款 iPhone 的定價是此次發布會最值得關注的部分。因總收入是總銷售額乘以價格，蘋果現在對價格的看重，可能是意識到 iPhone 銷量已經達到頂峰。

周二，截止發稿，蘋果公司股價上漲 0.49％, 今年截止目前股價累計上漲 30%。