蘋果與高通訴訟 是否禁止iPhone進口月底前決定

蘋果公司 (AAPL-US) 和高通公司 (QCOM-US) 週一 (17 日) 在美國國際貿易委員會 (ITC) 展開第二場訴訟，蘋果與高通就是否該禁止最近的 iPhone 型號進口到美國進行攻防。

蘋果公司和高通公司陷入了全面的法律糾紛，蘋果公司指責高通公司存在不公平的專利授權收費做法。而全球最大的手機晶片製造商高通公司又指控蘋果公司侵犯了其專利權。

週一的開庭是高通公司在 ITC 上針對蘋果公司的第二個訴訟，該公司要求貿易法官禁止進口某些內含英特爾公司 (INTC-US) 製造的調製解調器晶片的 iPhone 型號，這些晶片用以協助手機連接到無線數據網路。

進口禁令極少見，而且蘋果有充分時間可以更改其設備的設計，以避免法院可能發現任何專利侵權。但蘋果已經開始更加依賴英特爾的調製解調器晶片。高通主管在 7 月告訴投資人，其晶片不在最新的 iPhone 型號中。

在 6 月結束的第一次審判中，一名美國律師建議法官認定蘋果侵犯了至少一項高通省電專利，並且一些使用英特爾晶片的手機應該被阻止進入美國市場。但這位律師表示，應該允許市場中存在具有下一代無線網路所謂 5G 功能型號，以保持 5G 晶片市場的競爭力。

ITC 在此類貿易案件中擔任第三方。律師的意見沒有約束力，但法官經常會參考這些意見。該案件的判決預計將在本月稍晚提出。

週一的審判涉及 3 項專利。其中兩個涉及英特爾的調製解調器晶片如何處理無線電信號，另一個涉及蘋果的處理器晶片如何讓其 iPhone 進入睡眠狀態。

雖然阻止 iPhone 進口是一個重大決定，但蘋果將有多次機會對該決定提出上訴，包括直接上告美國總統川普。2013 年，當時的總統歐巴馬 (Barack Obama) 推翻了三星電子 (005930-KR) 要求停止進口蘋果 iPad 和 iPhone 的禁令。

ITC 案件的結果對高通而言更重要之處在於經過法院審查，其專利是否得到維護。它同時以民事訴訟起訴蘋果公司的許多相同專利也需要更長的時間來處理，而且 ITC 案件的判決很可能會對這些民事訴訟的方向發揮一定的引導作用。